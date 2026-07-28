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Росія зупиниться: по чому нарешті вдарила Україна

Дизель подорожчав у рази, підприємства б'ють на сполох, а перевізники попереджають про ризик зупинення критично важливої інфраструктури

28 липня 2026, 13:21
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Кравцев Сергей

Наслідки ударів українських сил оборони по російській нафтопереробній інфраструктурі продовжують посилюватися. Тепер дефіцит дизельного палива торкнувся промислового залізничного транспорту РФ, який забезпечує роботу найбільших підприємств країни. Про це повідомляє The Moscow Times.

Росія зупиниться: по чому нарешті вдарила Україна

У Росії закінчується солярка для локомотивів. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, оператори під'їзних залізничних колій, які пов'язують заводи, шахти та кар'єри з магістральною мережею РЗ, зіткнулися одночасно з перебоями у постачанні палива та стрімким зростанням його вартості. Через брак палива компанії змушені відмовлятися від звичних оптових закупівель і переходити на значно дорожчі дрібнооптові партії.

Ситуація виявилася настільки серйозною, що асоціація "Промзалізниця" звернулася до Міністерства енергетики Росії з вимогою надати галузі пріоритетний доступ до дизельного палива. У зверненні наголошується, що йдеться фактично про виживання підприємств.

Саме через під'їзні колії проходить понад 80% усіх вантажів, що перевозяться всередині Росії. Вони забезпечують транспортування вугілля, металу, продукції хімічної промисловості, і навіть вантажів, що з оборонним комплексом. Лише за перше півріччя 2026 року через мережу РЗ було перевезено близько 549 мільйонів тонн вантажів.

Експерти зазначають, що промислова залізнична інфраструктура практично повністю залежить від дизельних локомотивів та генераторів, а замінити цей вид палива на альтернативні джерела енергії неможливо.

Особливу тривогу викликає різкий стрибок цін. В окремих російських регіонах вартість дизельного палива досягла 150-180 рублів за літр, тоді як ще недавно воно продавалося приблизно по 60 рублів. Таке зростання всього за кілька днів стало серйозним ударом для підприємств, які працюють за довгостроковими контрактами та фіксованими тарифами, що може призвести до додаткових збоїв у російській логістиці.

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