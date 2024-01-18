Россия оставила пол Польши без важного сигнала: что задумал Кремль

Над частью польской территории пропал сигнал GPS и за этим сбоем на территории, расположенной неподалеку от Балтийского моря, может стоять Россия.

GPS-навигатор (фото из открытых источников)

Об исчезновении сигнала написал польский сайт Epoznan .

Карта сбоев, обнародованная на сайте gpsjam.org, показывает, что 17 января на большой части польских регионов отмечены сбои в сигнале GPS. В зону отключения GPS также попал город Познань. При этом в районе городов Пила и Конов сигнала не было вовсе.

Отмечают, что это не первый подобный случай за последние дни. До этого похожая ситуация фиксировалась на территории Финляндии и Эстонии.

Как сказал руководитель сайта gpsjam.org Джон Вайзмен, это возможно преднамеренная попытка глушения сигнала GPS или проведения военных учений.

В сообщении сайта Cyberdefence24.pl отмечено, что "сбои совпадают с теоретическим диапазоном действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области".

Хотя официальной информации о причинах сбоев GPS пока нет, эксперты выражают подозрения, что из-за сбоев системы в регионах Балтийского моря может быть Россия, информирует польский сайт Radio Eska .

"Раньше мы делали такие замечания в связи с российскими военными учениями. Я считаю, что это пример гибридных действий, направленных на создание неопределенности", – говорит руководитель Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

С ним соглашается подполковник Йоаким Паасикиви, излагающий военную стратегию в Шведском университете обороны. Он отметил, что сбои могут быть "своего рода тестом", прежде чем РФ будет использовать их в "серой зоне" или в гибридной войне.

"Это может быть началом неприятной эскалации. Если бы спутники были уничтожены, это повлияло бы на значительную часть ИТ-систем и экономику", – предупреждает Паасикиви.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша призвала Европу готовиться к войне с РФ .