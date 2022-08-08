Россия открестилась от желания провести «референдумы» на оккупированных территориях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично заявил, что Москва не имеет никакого отношения подготовке так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Песков заявил, что инициатива такого "волеизъявления" исходит от местных жителей ряда украинских областей. Как передает портал "Комментарии", так рупор Кремля отреагировал на предупреждение президента Зеленского по поводу подготовки аннексии ряда украинских территорий, пишет "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Песков заявил, что это якобы местные жители вынашивают планы о проведении так называемых "референдумов". Мол, сама Россия к этому процессу не имеет никакого отношения.

Говоря о заявлении президента Украины Песков отметил, что первым делом нужно выяснить, к кому с такими предупреждениями обращается Владимир Зеленский – к гражданам Украины или к гражданам России.

Дмитрий Песков также заявил, что называть власти в России дикторскими неправильно. Пресс-секретарь Путина порекомендовал украинскому президенту обращаться к украинцам и у них спрашивать, почему часть из них хочет жить в другой стране.

Стоит отметить, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил Кремль, что в случае проведения так называемых "референдумов" на временно захваченных украинских территориях о переговорах можно забыть.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты могут ускорить подготовку к псевдореферендумам по аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 августа предупредил, что если российские оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Быть (и если быть – то когда, при каких условиях) или не быть псевдореферендумам – и почему? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина ответили на предложение Турции по встрече президентов Украины и РФ.





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