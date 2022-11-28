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Россия отменила переговоры с США в Каире: какие вопросы собирались обсуждать

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США должно было состояться в Каире

сегодня, 17:55
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Автор:

Лиля Воробьева

В Каире должна была состояться встреча представителей США и России по сокращению стратегических наступательных вооружений. Но представители РФ в одностороннем порядке отложили встречу. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российские СМИ.

Россия отменила переговоры с США в Каире: какие вопросы собирались обсуждать

РФ отменила встречу с США (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в Каире 29 ноября — 6 декабря должно было состояться заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО) между Россией и США. Но, как сообщили в посольстве США в РФ, "Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты".

Известно, что во время встречи в Каире представители двух стран  собирались обсудить разногласия между Россией и США по поводу ДСНО, прежде всего, вопрос о возобновлении инспекций на местах.

Напомним, что "Комментарии" писали о переговорах РФ и США в Турции . В Турции недавно прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Известно, что о войне в Украине не говорили, но обсудили управление ядерными рисками. Известно, что 14 ноября в Анкаре встретились директор ЦРУ и глава разведки России. Как сообщали журналисты, стороны обсуждали задержанные граждане США, ядерные риски. При этом в США официально заявили, что директор ЦРУ "не ведет никаких переговоров". Как рассказала временно поверенная по делам посольства США в России Элизабет Руд, Америка имеет каналы для управления рисками в отношениях с РФ. Однако главными вопросами, которые поднимались на встрече, были именно ядерные риски. В сообщении говорится, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя ветерана дипломатии. Ведь Бернс был послом США в России (2005 – 2008 годы).



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