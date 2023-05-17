Россия отреагировала на африканское мирное предложение о войне в Украине

16 марта президент Южной Африки Сирил Рамафоса сообщил, что его страна переговорила с представителями Украины и России и получила согласие на создание мирной инициативы по решению войны. На мирный план ЮАР отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Президент ЮАР объявил, что его страна и еще несколько африканских государств начнут работать над миссией завершения войны в Украине. На слова Рамафосы отреагировал Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Москва пока не видела предложения африканских партнеров по мирному урегулированию в Украине на бумаге", – сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что после переговоров президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы принять африканских лидеров и обсудить с ними возможный механизм завершения войны.

Африканский лидер указал, что такую инициативу от ЮАР поддержали Сенегал, Египет и Уганда. Кроме того, об инициативе был проинформирован генсек ООН, а также Соединенные Штаты и Великобритания, выразившие "ограниченную" поддержку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия послала в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о высших представителях правительства РФ и российских олигархах, которые собираются посетить бизнес-форум одного из крупнейших партнеров России. Таким образом, российские бизнесмены надеются защититься от санкций США и Европы.