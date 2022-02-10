Россия перекрывает районы Черного и Азовского морей под видом учений: что говорят эксперты

Россия, похоже, готовится к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов под видом ракетных и артиллерийских учений, считает редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест по этому поводу. Но когда РФ обращала внимание на протесты…

Россия перекрывает районы Черного и Азовского морей под видом учений - фото: Интерфакс

Насколько велика угроза? Что следует делать, чтобы предотвратить не только этот инцидент, но и вообще подобное поведение России на морях? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Если РФ действительно решится на блокаду, если всё не ограничится этими учениями, а превратится в нечто на постоянной основе – это будет вызов всему мировому сообществу

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков называет ситуацию сложной, такой, что вполне вписывается в рамки эскалации, которую проводит РФ. Но не критичной.

"Перекрывая с 13 по 19 февраля районы Черного и Азовского морей для, как заявлено, "ракетных и артиллерийских учений", Россия, безусловно, гибридно создала условия, когда Украина не может пользоваться свободой судоходства. Потому что никакой собственник торгового судна не решится посылать его в районы, где есть угроза артиллерийских и ракетных стрельб. Под прикрытием таких действий РФ создает проблемы для нас и не только. Но чтобы говорить о блокаде, это должно быть растянуто во времени. Не неделя, а месяцы, – поясняет аналитик. – Тогда это серьезно ударит по торговле, по золотовалютным резервам и так далее. К тому же, в море постоянно должны находиться силы, мониторящие пути, по которым идут корабли. А это – серьезная нагрузка на флот. И еще вопрос, есть ли у России такой потенциал".

По словам Николая Белескова, если РФ действительно решится на блокаду, если всё не ограничится этими учениями, а превратится в нечто на постоянной основе – это будет вызов всему мировому сообществу.

"Потому что свобода судоходства – фундаментальная вещь, на которой держится миропорядок. Это не про Украину, не про Россию, а про весь мир. И на такой прецедент точно последует жесткая реакция Запада, – уверен эксперт. – Потому – да, ситуация сложная, мы имеем очередной пример, когда Россия манипулирует нормами. Формально ведь сделала как бы всё верно – предупредила об учениях со стрельбами. Подчеркнула, что надо держаться подальше от этих районов. Но при этом нанесла опосредованный удар по свободе судоходства в целом, но особенно по Украине".

Если говорить о чем-то типа морской блокады, Николай Белесков предлагает вспомнить как во время Второй мировой войны американские подлодки уничтожили японский торговый флот, создав де-факто блокаду.

"Но Япония – островное государство. Украина, к счастью, нет. Мы имеем сухопутные границы, в том числе со странами НАТО и ЕС. Так что одними действиями с моря страна-агрессор нас не достанет. Как по мне, далее, чем эти "запланированные учения", дело не зайдет", – резюмирует аналитик.

Это сознательные шаги на обострение, которые Москва предпринимает с целью показать Западу серьезность своих намерений

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает, что подобные действия РФ не являются чем-то новым. Уже была подобная в полублокада в Азовском море. Теперь же Россия расширяет охват, пытается довести ситуацию до того уровня, когда корабли Украины не смогут проходить акваторию Черного моря.

И Россия, возможно, эскалацией, теперь уже и на море, пытается послать Украине и Западу следующий месседж: "Что бы вы ни делали, Киеву придется выполнять Минские соглашения на наших условиях. А НАТО придется отодвинуться. Все ваши маневры ни к чему не приведут. От своей позиции мы не откажемся, все карты на руках у нас – у Кремля и Путина". При этом, мне кажется, Запад многое понял о России за последние пару месяцев. Куда больше, чем за всего годы ее агрессии против Украины. Думаю, что и США, и Великобритания, и Евросоюз понимают, что речь идет не просто об угрозе уничтожения Украины, но и – Европы, всего мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны. А потому плясать под российскую дудку коллективный Запад явно не будет", – считает Виктор Каспрук. "Похоже, что это сознательные шаги на обострение, которые Москва предпринимает с целью показать Западу серьезность своих намерений. Напомню, что возобновились переговоры в Нормандском формате.

По мнению эксперта, адекватными ответными мерами на действия всё более "теряющей берега" России стали бы следующие.

1. Турции как члену НАТО, возможно, следует перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

2. Украинские и другие корабли с грузами в акватории Черного моря должны сопровождать эсминцы НАТО.

3. Украине и союзникам следует созвать на высоком уровне конференцию по безопасности в Азовском и Черном морях, которые РФ пытается превратить в свои внутренние озёра.

"Вопрос следует ставить на высочайшем уровне, на уровне ООН и так далее. И делать это оперативно, жестко, – уверен Виктор Каспрук.– Потому что ранее США и Запад пытались дипломатическими мерами воздействовать на Россию. Она этого не понимает. Ей пора давать адекватную "ответку", в том числе в виде действительно убойных санкций. Иначе Кремль продолжит агрессивные действия в регионе и мире".

Ранее на портале "Комментарии" — Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято.

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