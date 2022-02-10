Россия перекрывает районы Черного и Азовского морей под видом учений: что говорят эксперты

Россия, похоже, готовится к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов под видом ракетных и артиллерийских учений, считает редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест по этому поводу. Но когда РФ обращала внимание на протесты…
Россия перекрывает районы Черного и Азовского морей под видом учений - фото: Интерфакс
Насколько велика угроза? Что следует делать, чтобы предотвратить не только этот инцидент, но и вообще подобное поведение России на морях? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Если РФ действительно решится на блокаду, если всё не ограничится этими учениями, а превратится в нечто на постоянной основе – это будет вызов всему мировому сообществу
Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков называет ситуацию сложной, такой, что вполне вписывается в рамки эскалации, которую проводит РФ. Но не критичной.
"Перекрывая с 13 по 19 февраля районы Черного и Азовского морей для, как заявлено, "ракетных и артиллерийских учений", Россия, безусловно, гибридно создала условия, когда Украина не может пользоваться свободой судоходства. Потому что никакой собственник торгового судна не решится посылать его в районы, где есть угроза артиллерийских и ракетных стрельб. Под прикрытием таких действий РФ создает проблемы для нас и не только. Но чтобы говорить о блокаде, это должно быть растянуто во времени. Не неделя, а месяцы, – поясняет аналитик. – Тогда это серьезно ударит по торговле, по золотовалютным резервам и так далее. К тому же, в море постоянно должны находиться силы, мониторящие пути, по которым идут корабли. А это – серьезная нагрузка на флот. И еще вопрос, есть ли у России такой потенциал".
По словам Николая Белескова, если РФ действительно решится на блокаду, если всё не ограничится этими учениями, а превратится в нечто на постоянной основе – это будет вызов всему мировому сообществу.
"Потому что свобода судоходства – фундаментальная вещь, на которой держится миропорядок. Это не про Украину, не про Россию, а про весь мир. И на такой прецедент точно последует жесткая реакция Запада, – уверен эксперт. – Потому – да, ситуация сложная, мы имеем очередной пример, когда Россия манипулирует нормами. Формально ведь сделала как бы всё верно – предупредила об учениях со стрельбами. Подчеркнула, что надо держаться подальше от этих районов. Но при этом нанесла опосредованный удар по свободе судоходства в целом, но особенно по Украине".
Если говорить о чем-то типа морской блокады, Николай Белесков предлагает вспомнить как во время Второй мировой войны американские подлодки уничтожили японский торговый флот, создав де-факто блокаду.
"Но Япония – островное государство. Украина, к счастью, нет. Мы имеем сухопутные границы, в том числе со странами НАТО и ЕС. Так что одними действиями с моря страна-агрессор нас не достанет. Как по мне, далее, чем эти "запланированные учения", дело не зайдет", – резюмирует аналитик.
Это сознательные шаги на обострение, которые Москва предпринимает с целью показать Западу серьезность своих намерений
Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает, что подобные действия РФ не являются чем-то новым. Уже была подобная в полублокада в Азовском море. Теперь же Россия расширяет охват, пытается довести ситуацию до того уровня, когда корабли Украины не смогут проходить акваторию Черного моря.
"Похоже, что это сознательные шаги на обострение, которые Москва предпринимает с целью показать Западу серьезность своих намерений. Напомню, что возобновились переговоры
в Нормандском формате. И Россия, возможно, эскалацией, теперь уже и на море, пытается послать Украине и Западу следующий месседж: "Что бы вы ни делали, Киеву придется выполнять Минские соглашения на наших условиях. А НАТО придется отодвинуться. Все ваши маневры ни к чему не приведут. От своей позиции мы не откажемся, все карты на руках у нас – у Кремля и Путина". При этом, мне кажется, Запад многое понял о России за последние пару месяцев. Куда больше, чем за всего годы ее агрессии против Украины. Думаю, что и США, и Великобритания, и Евросоюз понимают, что речь идет не просто об угрозе уничтожения Украины, но и – Европы, всего мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны. А потому плясать под российскую дудку коллективный Запад явно не будет", – считает Виктор Каспрук.
По мнению эксперта, адекватными ответными мерами на действия всё более "теряющей берега" России стали бы следующие.
1. Турции как члену НАТО, возможно, следует перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
2. Украинские и другие корабли с грузами в акватории Черного моря должны сопровождать эсминцы НАТО.
3. Украине и союзникам следует созвать на высоком уровне конференцию по безопасности в Азовском и Черном морях, которые РФ пытается превратить в свои внутренние озёра.
"Вопрос следует ставить на высочайшем уровне, на уровне ООН и так далее. И делать это оперативно, жестко, – уверен Виктор Каспрук.– Потому что ранее США и Запад пытались дипломатическими мерами воздействовать на Россию. Она этого не понимает. Ей пора давать адекватную "ответку", в том числе в виде действительно убойных санкций. Иначе Кремль продолжит агрессивные действия в регионе и мире".
Ранее на портале "Комментарии" — Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято.
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