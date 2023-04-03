Россия переживает «обратную индустриализацию» – финансовый эксперт

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Slava Kot
Представители Центрального банка Финляндии считают, что Российская Федерация переживает "обратную индустриализацию" из-за санкций Запада и войны в Украине. Такие факторы окажут негативное влияние на перспективы экономического роста РФ в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Inside.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
После полномасштабного вторжения Россию поразил финансовый шок и неопределенные перспективы будущего. Однако ВВП РФ оказался более устойчивым, чем ожидалось и сократился на 2,1%, отмечает старший советник Банка Финляндии Лаура Соланко.
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Таким образом, российская экономика пытается адаптироваться, а предприятия перешли к использованию худших или более дорогих ресурсов. Как следствие экономика РФ проходит через изменения, чтобы стать самодостаточным, а соответственно и более подконтрольным находящемуся в изоляции государству.
Лаура Соланко утверждает, что российская экономика все больше удаляется от технологической границы и превращается в "обратную индустриализацию". Советник Банка Финляндии добавляет, что у России есть мрачные перспективы в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический эксперт рассказал о президенте Белоруссии, который ищет нового хозяина.
Также "Комментарии" писал о том, что Россия начала сотрудничать с Китаем для блокировки YouTube.
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