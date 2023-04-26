Россия планирует построить шесть подлодок типа "Варшавянка" для Северного флота. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, пишут "Комментарии".



РФ взялась строить подлодки для Северного флота

Для Северного флота заложат серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка". Субмарины будут заложены на корабельные российского предприятия "Адмиралтейские верфи", уже имеющего опыт построения этого типа лодок. Планируется, что каждая лодка серии должна получить имена украинских оккупированных городов. Уже известно, что первый корпус назовут в честь уничтоженного россиянами Мариуполя.

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По информации источников издания, решение о строительстве уже было принято, но контракт еще не подписан. А реализация контракта начнется не раньше 2024 года.

А пока "Адмиралтейские верфи" достраивают серию "Варшавянок" из шести единиц для Тихоокеанского флота. Строительство пятой и шестой серийных подводных лодок "Можайск" и "Якутск" уже на завершающем этапе.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" — это серия российских многоцелевых дизель-электрических подводных лодок, спроектированных на основе советских подводных лодок проекта 877 "Палтус".

Модернизированный проект 636.3 превосходит оригинальную конструкцию по мощности энергетической установки, скорости полного подводного хода, дальности плавания в режиме работы дизелей под водой (РДП). Также эти суда обладают гораздо меньшим уровнем подводного шума, что влияет на живучесть в боевых условиях. "Варшавянка" – основной класс неатомных подводных лодок ВМФ России. Они стоят на вооружении как русского, так и ряда зарубежных флотов.

С 2014 года для Черноморского флота РФ построено шесть таких подлодок. В 2019 году была заложена серия из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, которую планируют завершить к 2024 году.

Справочно. В арсенал вооружения "Варшавянки" входит шесть торпедных аппаратов калибра 533-мм с боекомплектом в 18 торпед или 24 мин. Также эти лодки – носители модернизированных для подводного старта крылатых ракет Калибр-ПЛ, которые запускают через торпедный аппарат. В экипаж подводной лодки входит 52 человека, 12 среди которых – офицеры. Автономность обитания субмарин ограничивается 45 днями.

"Варшавянка" получила крепкий двойной корпус для погружения на высокую глубину. Длина корпуса составляет 74 метра, а ширина – 10 метров. Подлодка способна углубляться под водой на 240 метров, а ее предельная возможная глубина погружения составляет 300 метров.

Как писали "Комментарии", президент РФ Владимир Путин хотел получить свой личный спецназ в виде частной военной компании "Вагнер", но запустил неконтролируемый процесс создания частных армий в России.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что армия РФ получила уже вторую в этом году партию БМП.