Россия подала на Украине в Европейский суд по правам человека: что случилось

Международное общество стоит на ушах: российские власти обратились к Европейскому суду по правам человека с иском против Украины. По их мнению, наша страна нарушает Европейскую конвенцию, которая прописывает права человека. Подробности сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".



Россия подала на Украину в ЕСПЧ. Фото иллюстративное

Судя по количеству тем, собранных в одном иске, россияне очень долго и основательно готовили это обращение. Интересно, что Украине припомнили даже гибель мирных людей на Майдане во время Революции Достоинства, при этом беглый президент Виктор Янукович, который выехал после этих событий из страны, до сих пор находится в России.

Также Украине вменяют жестокое обращение с людьми — здесь речь и об Одессе (видимо, события 2 мая 2014 года) и, разумеется, о Донбассе. При этом в гибели мирного населения винят, разумеется, исключительно украинскую сторону, ведь РФ все еще позиционирует себя, как посредник в этом военном противостоянии.

Также правительство России считает, что украинцы обстреливают сопредельную российскую территорию, чем уничтожают имущество и вредят местным жителям.

Весьма примечательным является также пункт о подавлении свободы слова и преследовании тех, кто мыслит иначе, нежели власть. Учитывая, сколько СМИ в РФ признано иноагентами, а также самый известный кейс с арестом и последующим осуждением оппозиционера Алексея Навального, этот пункт в иске выглядит весьма странно.

Стандартными пунктами по обвинениям в документе является притеснение русскоязычных, дискриминация говорящих на этом языке, а также россиян, которые занимаются бизнесом или искусством.

Не обошлось и без традиционных вещаний в сторону Крыма. Как известно, российские власти считают, что Украина не должна была перекрывать поставки воды на полуостров после того, как РФ незаконно аннексировала эту территорию.

Однако, вероятно, одним из самых циничных обвинений является пункт, касаемо трагедии "Боинга" МН17, который был сбит российскими боевиками над Донбассом. Украину считают виноватой в этом инциденте, ведь власти тогда не отдали приказ на запрет полетов в этой зоне.

Как в ЕСПЧ отреагируют на этот иск и признают ли хоть по одному из пунктов Украину виновной, увидим уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в какую сумму оккупанты оценили якобы причиненный "водной блокадой" ущерб для Крымского полуострова. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как в России реагировали на недавние требования ЕСПЧ насчет освобождения Навального из тюрьмы, ведь политик имеет весьма слабое здоровье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!