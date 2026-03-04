Россия поставила все и проиграла: какие последствия для Кремля от войны на Ближнем Востоке

Учитывая, что Иран является прямым союзником России, издание "Комментарии" продолжает разбирать – Кремль больше выиграл или проиграл от войны на Ближнем Востоке.

Операция США и Израиля в Иране

Сейчас Россия физически не способна помочь Ирану в боевых действиях против США.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 каналу, что Россия фактически полностью сделала "ставку" на Украину, от чего проиграла. Они не только не смогли добиться существенных успехов за 4 года полномасштабной войны, да еще и потеряли свое влияние на том же Ближнем Востоке.

По словам Жмайла, сейчас Россия физически не способна помочь Ирану в боевых действиях против США. Все боевые возможности врага прикованы к Украине. Кроме того, Силы обороны в последние годы сделали ряд "болезненных" для оккупантов ударов по их большим складам боеприпасов. Россия же пыталась "продавать" услуги посредничества с разными режимами. Но действующая американская администрация ясно дала знать, что вообще в этом не заинтересована.

"Вся эта цепочка инфраструктуры и сотрудничества через Каспийское море Сирия – Иран – Россия постепенно разваливается. Россия не может сейчас дать Ирану никакой поддержки, потому что запасы истощены. Идет постепенное разрушение этой "оси зла", – отметил Жмайло.

На нефтяном рынке важна не только цена, но и доля рынка

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на еще один значимый аспект, а именно на скачок цен на нефть на фоне событий вокруг Ирана.

По словам эксперта, повышение цен действительно немного облегчает положение России. Но ключевая проблема – даже при росте мировых котировок российская нефть продается значительно дешевле.

"Это дает передышку какой-то, конечно, это ценовой рост. Однако мировой дисконт все равно 25-30 долларов. То есть даже с текущим ростом до 78, ну там дисконт будет 30, а значит, за 48 будут продавать", — пояснил Шевчишин.

Впрочем, добавляет эксперт, многое зависит от Китая. Именно туда Россия переориентировала значительную часть экспорта.

"А Китай затоварен и так, сейчас он будет перекрывать. Не сможет брать из Ирана – будет брать больше из России", – отметил эксперт.

В то же время, он подчеркивает: на нефтяном рынке важна не только цена, но и доля рынка.

