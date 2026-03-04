Росія поставила все й програла: які наслідки для Кремля від війни на Близькому Сході

Враховуючи те, що Іран є прямим союзником Росії, видання "Коментарі" продовжує розбирати – Кремль більше виграв чи програв від війни на Близькому Сході.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Зараз Росія фізично не здатна допомогти Ірану у бойових діях проти США

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія фактично повністю зробила "ставку" на Україну, від чого програла. Вони не тільки не змогли досягти суттєвих успіхів за 4 роки повномасштабної війни, так ще й втратили свій вплив на тому ж Близькому Сході.

За словами Жмайла, зараз Росія фізично не здатна допомогти Ірану у бойових діях проти США. Усі бойові спроможності ворога прикуті до України. Крім того, Сили оборони упродовж останніх років зробили низку "болючих" для окупантів ударів по їхніх великих складах боєприпасів. Росія ж намагалася "продавати" послуги посередництва з різними режимами. Але чинна американська адміністрація чітко дала знати, що взагалі у цьому не зацікавлена.

"Весь цей ланцюжок інфраструктури та співпраці через Каспійське море Сирія – Іран – Росія поступово розвалюється. Росія не може зараз дати Ірану жодної підтримки, бо запаси виснажені. Йде поступове руйнування цієї "вісі зла", – зазначив Жмайло.

На нафтовому ринку важлива не лише ціна, а й частка ринку

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на ще один вагомий аспект, а саме на стрибок цін на нафту на тлі подій довкола Ірану.

За словами експерта, підвищення цін справді трохи полегшує становище Росії. Але ключова проблема — навіть при зростанні світових котирувань російська нафта продається значно дешевше.

"Це дає передих якийсь, авжеж, це цінове зростання. Проте світовий дисконт все одно 25-30 доларів. Тобто навіть з поточним зростанням до 78, ну там дисконт буде 30, а отже за 48 будуть продавати", — пояснив Шевчишин.

Втім, додає експерт, багато залежить від Китаю. Саме туди Росія переорієнтувала значну частину експорту.

"А Китай затоварений і так, зараз він буде перекривати. Не зможе брати з Ірану — буде брати більше з Росії", — зазначив експерт.

Водночас він підкреслює: на нафтовому ринку важлива не лише ціна, а й частка ринку.

