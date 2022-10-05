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Россия предлагает поставлять газ в Европу "Северным потоком-2"

Россия может поставлять газ в Европу через "Северный поток-2"

сегодня, 20:43
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ может транспортировать газ в Европу через свой законсервированный газопровод "Северный поток-2", оставшийся единственной невредимой нитью. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, пишут российские " РИА-Новости ".

Россия предлагает поставлять газ в Европу "Северным потоком-2"

РФ предлагает поставлять газ через "Северный поток-2" (фото из открытых источников)

"Да, конечно, возможно", — сказал Новак, отвечая на вопрос о вероятности снабжения газа "Северным потоком-2".

Известно, что "Северный поток-2" – это законсервированный газопровод России. Его сертификацию Германия приостановила после того, как глава Кремля Владимир Путин 22 февраля 2022 признал независимость так называемых "ЛНР/ДНР".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила. По состоянию на 1 октября утечку удалось ликвидировать. Но причиной крушения на линии газопровода называют сотни килограмм тротила. Именно с такими комментариями отправили доклад представители Дании и Швеции в ООН. 26 сентября произошла авария на трубопроводе "Северный поток-2", из-за которой в Балтийское море попало большое количество газа, а сам газопровод остановил поставки газа. Две утечки были зафиксированы в территориальных водах Дании и еще две в экономической зоне Швеции. После этого западные политики намекали, что в этой аварии есть заинтересованные стороны, прямо не называя Российскую Федерацию. Однако РФ долго не отсиживалась и обвинила в прекращении работы газопроводов США. По заявлениям России, для американцев было выгодно остановить поставки газа в Европу, ведь теперь ЕС будет покупать энергоресурс в США. Дания и Швеция начала работать над установлением причин аварии и подала свой отчет в ООН, в котором страны предположили, что это было сделано специально.



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Источник: https://ria.ru/20221005/gaz-1821797452.html
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