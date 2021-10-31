Россия предлагает провести встречу в "нормандском формате"

По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ передала лидерам Украины, Германии и Франции предложения о "нормандской встрече". Сейчас в Российской Федерации ожидают реакцию государств. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на телепрограмму "Москва. Кремль. Путин".

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Глава МИД РФ отметил, что в России видят смысл именно в содержательном наполнении мероприятия. При этом, Лавров добавил, что неважно, на каком уровне состоится эта встреча:

"Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", — сказал российский чиновник.

Напомним, что ранее Сергей Лавров сообщал, что расширения "нормандской четверки" за счет присоединения к переговорам Соединенных Штатов Америки не состоится. Причина же, по утверждению главы российского МИД, в позиции Франции и ФРН, а не Российской Федерации. Эти страны, считает Лавров, еще раньше продемонстрировали, что США в этой переговорной группе лишние.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты оценили возможность и перспективы встречи в "нормандском формате", рассказав, какую роль в их проведении может сыграть визит в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также, кто и на какие конкретно уступки решится пойти.

Также на портале "Комментарии" - Российская Федерация будет игнорировать "нормандский формат": прогноз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!