logo

BTC/USD

61494.49

ETH/USD

4308.34

LTC/USD

192.80

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия предлагает провести встречу в "нормандском формате"
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия предлагает провести встречу в "нормандском формате"

В России видят смысл в содержательном наполнении мероприятия

31 октября 2021, 23:50
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ передала лидерам Украины, Германии и Франции предложения о "нормандской встрече". Сейчас в Российской Федерации ожидают реакцию государств. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на телепрограмму "Москва. Кремль. Путин". 

Россия предлагает провести встречу в "нормандском формате"

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Глава МИД РФ отметил, что в России видят смысл именно в содержательном наполнении мероприятия. При этом, Лавров добавил, что неважно, на каком уровне состоится эта встреча: 

"Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", — сказал российский чиновник. 

Напомним, что ранее Сергей Лавров сообщал, что расширения "нормандской четверки" за счет присоединения к переговорам Соединенных Штатов Америки не состоится. Причина же, по утверждению главы российского МИД, в позиции Франции и ФРН, а не Российской Федерации. Эти страны, считает Лавров, еще раньше продемонстрировали, что США в этой переговорной группе лишние. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты оценили возможность и перспективы встречи в "нормандском формате", рассказав, какую роль в их проведении может сыграть визит в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также, кто и на какие конкретно уступки решится пойти. 

Также на портале "Комментарии" - Российская Федерация будет игнорировать "нормандский формат": прогноз.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ne-vazhno-kakom-urovne-rossiya-predlagaet-1635711644.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!