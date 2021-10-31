Россия предлагает провести встречу в "нормандском формате"

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Елизавета Черных
По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ передала лидерам Украины, Германии и Франции предложения о "нормандской встрече". Сейчас в Российской Федерации ожидают реакцию государств. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на телепрограмму "Москва. Кремль. Путин".
Сергей Лавров - фото из открытых источников
Глава МИД РФ отметил, что в России видят смысл именно в содержательном наполнении мероприятия. При этом, Лавров добавил, что неважно, на каком уровне состоится эта встреча:
Напомним, что ранее Сергей Лавров сообщал, что расширения "нормандской четверки" за счет присоединения к переговорам Соединенных Штатов Америки не состоится. Причина же, по утверждению главы российского МИД, в позиции Франции и ФРН, а не Российской Федерации. Эти страны, считает Лавров, еще раньше продемонстрировали, что США в этой переговорной группе лишние.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты оценили возможность и перспективы встречи в "нормандском формате", рассказав, какую роль в их проведении может сыграть визит в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также, кто и на какие конкретно уступки решится пойти.
Также на портале "Комментарии" - Российская Федерация будет игнорировать "нормандский формат": прогноз.
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