Россия предлагает запретить использование и майнинг криптовалют: в чем власти видят угрозу

Центральный банк России в четверг, 20 января, предложил запретить использование и майнинг криптовалют на территории России, ссылаясь на угрозу финансовой стабильности, благосостояния граждан и суверенитета монетарной политики. Об этом сообщает Reuters.

Виртуальные криптовалюты - Reuters

Россия годами выступает против криптовалют, заявляя, что они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. В 2020 году Россия предоставила им легальный статус, но запретила их использование в качестве платежного средства.

В отчете, опубликованном в четверг, 20 января, центральный банк отметил, что спекулятивный спрос в первую очередь определяет быстрый рост криптовалют и что они обладают характеристиками финансовой пирамиды, предупреждая о потенциальных пузырях на рынке, которые угрожают финансовой стабильности и гражданам.

Банк предложил запретить финансовым учреждениям совершать какие-либо операции с криптовалютами и разработать механизмы блокирования транзакций, направленных на покупку или продажу криптовалюта за фиатные валюты.

Ограничение владения криптовалютой не предусматривается, сообщила начальник управления финансовой стабильности Нацбанка Елизавета Данилова.

Активные пользователи криптовалюты в России имеют годовой объем транзакций около 5 миллиардов долларов, сообщает банк.

Центральный банк заявил, что будет работать с регуляторами в странах, где зарегистрированы криптобиржи, чтобы собирать информацию об операциях российских клиентов. Он указал на шаги, предпринятые в других странах, например в Китае, для ограничения криптовалютной активности.

В сентябре Китай усилил борьбу с криптовалютами, введя полный запрет на все крипто-транзакции и майнинг, нанося удар по биткойнам и другим основным монетам, давя на акции, связанные с криптовалютой и блокчейном.

"Пока запрещать криптовалюты, как это сделал Китай, не планируется. Того подхода, который мы предложили, будет достаточно ", – сказала Данилова.

Джозеф Эдвардс, руководитель финансовой стратегии криптофирмы Solrise Group, умалял значение отчета, заявляя, что никто за пределами России не потеряет сон из-за этого.

"Москва, как и Пекин, всегда трясет саблей по поводу "запрета криптовалют", но Россия никогда не была опорой любого аспекта индустрии так, как порой был Китай", – сказал Эдвардс.

По словам Банка России, майнинг криптовалют создал проблемы потребления энергии. Биткойны и другие криптовалюты "добываются" мощными компьютерами, конкурирующими с другими, подключенными к глобальной сети, чтобы решать сложные математические головоломки. Процесс потребляет слишком много электроэнергии.

"Лучшее решение – ввести запрет на майнинг криптовалюты в России", – сообщили в банке.

Центральный банк, планирующий выпустить собственный цифровой рубль, заявил, что распространение криптовалютных активов ограничит суверенитет монетарной политики, поскольку для сдерживания инфляции необходимы более высокие процентные ставки.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания Walmart объявила о создании собственной криптовалюты.

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