Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов предложил Украине альтернативу НАТО как новые гарантии безопасности. По его словам, Украина была бы "значительно более защищенной" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем в НАТО.

Вячеслав Никонов в интервью российскому агентству ТАСС продолжает продвигать видение Кремля по гарантиям безопасности для Украины. По словам российского депутата, членство Украины в ОДКБ было бы "лучшим вариантом" для Киева.

"Украина, если бы хотела, если бы там было адекватное руководство, она сначала заинтересовалась бы гарантиями ОДКБ, а не вступлением в НАТО. И это обеспечило бы ее безопасность гораздо сильнее любых гарантий, которые она может получить от натовцев", — сказал Никонов.

Депутат РФ также добавил, что Россия и Украина долгие годы существовали в пределах одного государства, и тогда вопрос о гарантиях безопасности "вообще не стоял".

ОДКБ – это военно-политический союз, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения, которая приостановила свое участие в 2024 году и прекратила финансирование организации, неоднократно критиковала блок за неспособность реагировать на реальные угрозы. В частности, во время войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году ОДКБ не предоставила военную помощь Еревану, хотя союзники формально обязаны это делать.

