Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов предложил Украине альтернативу НАТО как новые гарантии безопасности. По его словам, Украина была бы "значительно более защищенной" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем в НАТО.
Вячеслав Никонов. Фото из открытых источников
Вячеслав Никонов в интервью российскому агентству ТАСС продолжает продвигать видение Кремля по гарантиям безопасности для Украины. По словам российского депутата, членство Украины в ОДКБ было бы "лучшим вариантом" для Киева.
Депутат РФ также добавил, что Россия и Украина долгие годы существовали в пределах одного государства, и тогда вопрос о гарантиях безопасности "вообще не стоял".
ОДКБ – это военно-политический союз, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения, которая приостановила свое участие в 2024 году и прекратила финансирование организации, неоднократно критиковала блок за неспособность реагировать на реальные угрозы. В частности, во время войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году ОДКБ не предоставила военную помощь Еревану, хотя союзники формально обязаны это делать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Армении заявили о точке невозврата в отношениях с ОДКБ.
Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Захарова отреагировал на угрозы НАТО относительно "превентивного удара" по России.