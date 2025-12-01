logo_ukra

Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії

У МЗС РФ різко відреагували на слова адмірала НАТО про можливість "превентивного удару" та пригрозили членам Альянсу.

1 грудня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Москва різко відреагувала на заяву адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який припустив можливість "превентивного удару" Альянсу у відповідь на гібридні дії Росії. У Кремлі ці слова назвали провокаційними та такими, що лише посилюють напруження між Заходом і РФ на тлі повномасштабної війни проти України.

Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання представника НАТО є "вкрай безвідповідальними". За її словами, подібна риторика "демонструє готовність Альянсу рухатися шляхом подальшої ескалації". Москва також звинуватила НАТО у свідомому прагненні підірвати міжнародні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни.

"Це навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи. Ті, хто робить такі заяви, повинні усвідомлювати ризики та можливі наслідки, у тому числі для членів Альянсу", — наголосила Захарова.

Слова Драгоне пролунали в інтерв’ю Financial Times, де він зазначив, що НАТО готується посилити відповідь на гібридну агресію з боку Росії, а "превентивний удар" може розглядатися як елемент оборонної стратегії. У блоці наголошують на зростанні небезпеки, зокрема кібератак та диверсій, які Москва систематично використовує проти країн-членів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що НАТО готується до війни з Росією без головного союзника.

Також "Коментарі" писали, що на Заході розповіли, чи прийме Путін мирний план США. Як заявляє ISW, Росія відхилить будь-яку версію мирного плану, адже Кремль не прагне припинення вогню та бачить переговори як перешкоду для своїх цілей в Україні.



