Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії

Москва різко відреагувала на заяву адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який припустив можливість "превентивного удару" Альянсу у відповідь на гібридні дії Росії. У Кремлі ці слова назвали провокаційними та такими, що лише посилюють напруження між Заходом і РФ на тлі повномасштабної війни проти України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання представника НАТО є "вкрай безвідповідальними". За її словами, подібна риторика "демонструє готовність Альянсу рухатися шляхом подальшої ескалації". Москва також звинуватила НАТО у свідомому прагненні підірвати міжнародні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни.

"Це навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи. Ті, хто робить такі заяви, повинні усвідомлювати ризики та можливі наслідки, у тому числі для членів Альянсу", — наголосила Захарова.

Слова Драгоне пролунали в інтерв’ю Financial Times, де він зазначив, що НАТО готується посилити відповідь на гібридну агресію з боку Росії, а "превентивний удар" може розглядатися як елемент оборонної стратегії. У блоці наголошують на зростанні небезпеки, зокрема кібератак та диверсій, які Москва систематично використовує проти країн-членів.

