logo_ukra

BTC/USD

86415

ETH/USD

2796.12

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія запропонувала Україні альтернативу членству в НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія запропонувала Україні альтернативу членству в НАТО

Депутат Держдуми Ніконов заявив, що Україна була б у більшій безпеці в ОДКБ, ніж у НАТО

2 грудня 2025, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов запропонував Україні альтернативу НАТО, як нові гарантії безпеки. За його словами, Україна була б "значно захищенішою" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), ніж у НАТО.

Росія запропонувала Україні альтернативу членству в НАТО

В’ячеслав Ніконов. Фото з відкритих джерел

В’ячеслав Ніконов в інтерв’ю російському агентству ТАРС продовжує просувати бачення Кремля щодо гарантій безпеки для України. За словами російського депутата, членство України в ОДКБ було б "кращим варіантом" для Києва.

"Україна, якби хотіла, якби там було адекватне керівництво, вона спочатку зацікавилася б гарантіями ОДКБ, а не вступом до НАТО. І це забезпечило б її безпеку набагато сильніше за будь-які гарантії, які вона може отримати від натовців", — сказав Ніконов.

Депутат РФ також додав, що Росія та Україна довгі роки існували в межах однієї держави, і тоді питання про гарантії безпеки "взагалі не стояло".

ОДКБ — це військово-політичний союз, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Вірменія, яка у 2024 році призупинила свою участь та припинила фінансування організації, неодноразово критикувала блок за неспроможність реагувати на реальні загрози. Зокрема, під час війни між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році ОДКБ не надала військової допомоги Єревану, хоча союзники формально зобов’язані це робити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вірменії заявили про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

Також "Коментарі" писали, що речниця МЗС РФ Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини