Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов запропонував Україні альтернативу НАТО, як нові гарантії безпеки. За його словами, Україна була б "значно захищенішою" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), ніж у НАТО.

В’ячеслав Ніконов. Фото з відкритих джерел

В’ячеслав Ніконов в інтерв’ю російському агентству ТАРС продовжує просувати бачення Кремля щодо гарантій безпеки для України. За словами російського депутата, членство України в ОДКБ було б "кращим варіантом" для Києва.

"Україна, якби хотіла, якби там було адекватне керівництво, вона спочатку зацікавилася б гарантіями ОДКБ, а не вступом до НАТО. І це забезпечило б її безпеку набагато сильніше за будь-які гарантії, які вона може отримати від натовців", — сказав Ніконов.

Депутат РФ також додав, що Росія та Україна довгі роки існували в межах однієї держави, і тоді питання про гарантії безпеки "взагалі не стояло".

ОДКБ — це військово-політичний союз, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Вірменія, яка у 2024 році призупинила свою участь та припинила фінансування організації, неодноразово критикувала блок за неспроможність реагувати на реальні загрози. Зокрема, під час війни між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році ОДКБ не надала військової допомоги Єревану, хоча союзники формально зобов’язані це робити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Вірменії заявили про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

Також "Коментарі" писали, що речниця МЗС РФ Захарова відреагувала на погрози НАТО щодо "превентивного удару" по Росії.