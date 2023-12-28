Россия пригрозила Южной Корее местью

Южная Корея ввела новые санкции против России на товары, которые могут использоваться для войны против Украины. В России отреагировали на такое решение Сеула и пригрозили в ответ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия пригрозила Южной Корее из-за новых санкций. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на расширение санкционных мер Южной Кореи против России.

"Это недружественный шаг, сделанный по указанию Вашингтона. Он нанесет ущерб экономике и промышленности Южной Кореи", — сказала Захарова во время брифинга.

Кроме этого представитель МИД РФ также пригрозила Сеулу ответными мерами, однако не указала, какие именно решения может принять Москва, и когда они будут приняты.

"Мы оставляем за собой право принимать ответные меры, и не обязательно симметричные. Они не должны быть удивлены", — завила Мария Захарова.

Напомним, что Северная Корея добавила более 600 товаров в экспортный контрольный список для России. В список запрещенных товаров попали аэронавигационные компоненты, некоторые автомобили, аккумуляторные батареи, тяжелая строительная техника и другие вещи, которые могут использоваться в военных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве отреагировали на 12 пакет санкций против России. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие действия "безумием".

Также "Комментарии" писали, что Финская государственная железнодорожная компания конфисковала в России поезда после длительного процесса переговоров и ультиматумов со стороны Москвы. Это стало возможным из-за санкций против России и невыполнения обязательств со стороны российской компании.