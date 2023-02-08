Россия привлекает для своей пропаганды известного рок-музыканта

Россияне удивили членов Совета Безопасности ООН, когда добавили одним из спикеров рок-музыканта. Им оказался один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В последние месяцы музыкант все больше попадает под влияние пропаганды Кремля и критикует Запад за поставку оружия для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter русского представителя при ООН.

Роджер Уотерс выступит от имени России. Фото из открытых источников

Российская делегация внесла Роджера Уотерса одним из спикеров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое планируется начаться в 17:00 по киевскому времени. Об этом объявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Могу подтвердить: на брифинг Совета Безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования кризиса вокруг Украины в контексте увеличения поставок западного оружия в эту страну мы пригласили в качестве информатора известного британского музыканта и рок-музыканта Роджера Уотерса", — написал в Twitter российский представитель.

Роджер Уотерс, который является одним из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd в последние годы выступает с сольными концертами по всему миру. После полномасштабного вторжения британский музыкант выступал против поставок оружия для Украины и писал открытые письма правительствам стран.

Общество отреагировало на такие кремлевские заявления музыканта. В Польше упразднили концерты британца, за что Роджер обвинил польское правительство в склонности к влиянию пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины совершил неожиданный визит в Великобританию.

Также "Комментарии" писали о конфискованных деньгах России и имеет ли шансы Украина их получить.