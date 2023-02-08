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Россия привлекает для своей пропаганды известного рок-музыканта

Россия хочет, чтобы легенда рок-музыки Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН.

сегодня, 12:08
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Автор:

Slava Kot

Россияне удивили членов Совета Безопасности ООН, когда добавили одним из спикеров рок-музыканта. Им оказался один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. В последние месяцы музыкант все больше попадает под влияние пропаганды Кремля и критикует Запад за поставку оружия для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter русского представителя при ООН.

Россия привлекает для своей пропаганды известного рок-музыканта

Роджер Уотерс выступит от имени России. Фото из открытых источников

Российская делегация внесла Роджера Уотерса одним из спикеров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое планируется начаться в 17:00 по киевскому времени. Об этом объявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.


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"Могу подтвердить: на брифинг Совета Безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования кризиса вокруг Украины в контексте увеличения поставок западного оружия в эту страну мы пригласили в качестве информатора известного британского музыканта и рок-музыканта Роджера Уотерса", — написал в Twitter российский представитель.

Роджер Уотерс, который является одним из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd в последние годы выступает с сольными концертами по всему миру. После полномасштабного вторжения британский музыкант выступал против поставок оружия для Украины и писал открытые письма правительствам стран.

Общество отреагировало на такие кремлевские заявления музыканта. В Польше упразднили концерты британца, за что Роджер обвинил польское правительство в склонности к влиянию пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины совершил неожиданный визит в Великобританию.

Также "Комментарии" писали о конфискованных деньгах России и имеет ли шансы Украина их получить.



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Источник: https://twitter.com/Dpol_un/status/1623117585024679938
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