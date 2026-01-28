logo

Россия Россия признала: дети умирают еще в роддомах
НОВОСТИ

Россия признала: дети умирают еще в роддомах

Российские власти фактически признали катастрофическое состояние медицины и социальной среды, объяснив смерть девяти младенцев «алкоголизмом рожениц»

28 января 2026, 16:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Губернатор Кемеровской области РФ Илья Середюк публично прокомментировал смерть сразу девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка во время новогодних праздников. Вместо объяснений качества медицинской помощи или условий в заведении, чиновник переложил ответственность на самих матерей.

Россия признала: дети умирают еще в роддомах

Младенцы в рф умирают из-за алкогольного опьянения матерей

По его словам, значительная часть умерших младенцев была недоношенной, а многие женщины якобы рожали в состоянии алкогольного опьянения. Именно это, по версии губернатора, и послужило ключевой причиной трагедии.

Никаких заявлений о проверках работы медперсонала, технического обеспечения роддома или уровня оказания неонатальной помощи сделано не было. Также не прозвучало информации о кадровых решениях или системных проблемах в здравоохранении региона.

Фактически власти РФ публично зафиксировали социальную деградацию как норму, признав, что массовая младенческая смертность объясняется алкоголизмом, бедностью и отсутствием базовых условий для безопасных родов, но не предложила никаких решений.

Заявление губернатора вызвало резонанс, ведь прозвучало не как попытка разобраться в трагедии, а как оправдание системной несостоятельности государства обеспечить минимальный уровень защиты жизни новорожденных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в школах России завершились массовые мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда, организованные по централизованным методикам из Москвы. Как свидетельствуют отчеты образовательных учреждений в соцсетях, в них принимали участие тысячи школьников, которых заставляли не просто слушать об истории, а буквально "проживать" ее в формате имитационных акций.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
