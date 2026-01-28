Росія визнала: діти помирають ще в пологових будинках

Губернатор Кемеровської області РФ Ілля Середюк публічно прокоментував смерть одразу дев’яти новонароджених у пологовому будинку Новокузнецька під час новорічних свят. Замість пояснень щодо якості медичної допомоги або умов у закладі, посадовець переклав відповідальність на самих матерів.

Немовляти в рф помирають через алкогольний стан матерів

За його словами, значна частина померлих немовлят була недоношеною, а багато жінок нібито народжували у стані алкогольного сп’яніння. Саме це, за версією губернатора, і стало ключовою причиною трагедії.

Жодних заяв про перевірки роботи медперсоналу, технічного забезпечення пологового будинку чи рівня надання неонатальної допомоги зроблено не було. Також не пролунало інформації про кадрові рішення або системні проблеми в охороні здоров’я регіону.

Фактично влада РФ публічно зафіксувала соціальну деградацію як норму, визнавши, що масова смертність немовлят пояснюється алкоголізмом, бідністю та відсутністю базових умов для безпечних пологів, але не запропонувала жодних рішень.

Заява губернатора викликала резонанс, адже прозвучала не як спроба розібратися в трагедії, а як виправдання системної неспроможності держави забезпечити мінімальний рівень захисту життя новонароджених.



