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Россия призывает НАТО обсудить ситуацию на Запорожской АЭС

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указывает, что НАТО должна обсудить опасности на Запорожской АЭС.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД России Мария Захарова призвала страны НАТО обсудить на ближайшем саммите Альянса, который пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе, угрозы крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Захаровой.

Россия призывает НАТО обсудить ситуацию на Запорожской АЭС

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В Литве пройдет саммит НАТО, на котором члены Альянса будут обсуждать широкий спектр вопросов, в частности, войну в Украине, разногласия по заявке страны на членство и увеличение запасов боеприпасов.


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Россия обвиняет Украину в "систематической причинении ущерба" на Запорожской АЭС, несмотря на то, что атомная станция находится под контролем оккупационных войск. Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что НАТО должно этому вопросу "уделить ключевое внимание".

"Ведь подавляющее большинство участников альянса окажется в зоне прямого влияния", – пригрозила Мария Захарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский несколько дней предупреждал об опасности диверсий со стороны России. По его словам, российские военные разместили взрывчатку на нескольких реакторах АЭС.

Эксперты МАГАТЭ отреагировали на заявления Зеленского и указали, что не заметили взрывчатки во время последнего обзора АЭС, проходившего в июне. Кроме того, Россия не предоставляет доступа ко всем объектам на Запорожской АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор-ядерщик рассказал, насколько опасен был бы взрыв на Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета из Москвы в Вашингтон.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5759
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