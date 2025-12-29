logo

Россия продолжает войну и не собирается останавливаться: Путин подписал указ о новой мобилизации в 2026 году

В России утвердили план призыва на следующий год.

29 декабря 2025, 19:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новый указ, касающийся проведения призыва граждан на военную службу в 2026 году.

Россия продолжает войну и не собирается останавливаться: Путин подписал указ о новой мобилизации в 2026 году

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

Согласно обнародованной информации, в течение следующего года режим Путина намерен призвать в ряды армии 261 тысячу так называемых "новобранцев".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин провел очередную встречу с военным руководством, во время которой снова озвучил свои захватнические намерения. Несмотря на заявления западных политиков о якобы "стремлении к миру", Путин официально поручил оккупационным войскам и дальше осуществлять "поэтапный захват" Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В ходе заседания российский диктатор заявил, что намерен не только содержать уже оккупированные территории, но и двигаться дальше. В частности, Путин грезит "полным освобождением Донбасса" и приписывает своим войскам вымышленные успехи на направлениях Северского, Славянского и Краматорского. Кроме того, диктатор утверждает, что российская группировка "Восток" якобы прорвала украинскую оборону и продвигается в сторону Запорожья.

Отдельно российский диктатор сосредоточился на теме Купянска, требуя от своих подчиненных "решительно противодействовать" Вооруженным силам Украины.

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей продолжается поэтапно, ВСУ отступают", — заявил российский диктатор.

Также Путин не обошел вниманием ситуацию на российской границе. Диктатор поручил в 2026 году продолжить расширение так называемой "полосы безопасности" вдоль границы.



