Росія продовжує війну і не збирається зупинятися: Путін підписав указ про нову мобілізацію 2026 року

Російський диктатор Володимир Путін затвердив новий указ, який стосується проведення призову громадян на військову службу у 2026 році.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, упродовж наступного року режим Путіна має намір призвати до лав армії 261 тисячу так званих "новобранців".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін провів чергову зустріч із військовим керівництвом, під час якої знову озвучив свої загарбницькі наміри. Попри заяви західних політиків про нібито "прагнення до миру", Путін офіційно доручив окупаційним військам і надалі здійснювати "поетапне захоплення" Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Під час засідання російський диктатор заявив, що має намір не лише утримувати вже окуповані території, а й рухатися далі. Зокрема, Путін марить "повним звільненням Донбасу" та приписує своїм військам вигадані успіхи на напрямках Сіверська, Слов’янська та Краматорська. Крім того, диктатор стверджує, що російське угруповання "Восток" нібито прорвало українську оборону та просувається у бік Запоріжжя.

Окремо російський диктатор зосередився на темі Куп’янська, вимагаючи від своїх підлеглих "рішуче протидіяти" Збройним силам України.

"Виконання завдань щодо звільнення Донбасу, Херсонської та Запорізької областей триває поетапно, ЗСУ відступають", — заявив російський диктатор.

Також Путін не обійшов увагою ситуацію на російському прикордонні. Диктатор доручив у 2026 році продовжити розширення так званої "смуги безпеки" вздовж кордону.

