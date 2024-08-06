Россия прощается с YouTube и Google: что происходит в стране

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Moscow Times".

Блокировка YouTube в РФ. Фото из открытых источников

Источники издания отмечают, власти пока решили "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзором".

При этом на мобильном интернете со скоростью YouTube пока "должно быть все хорошо", но "деградация" происходит и на смартфонах, "просто не такая существенная", добавил источник.

Дальнейшие планы российских властей собеседнику "Медузы" не известны.

В то же время в России могут закрыть доступ ко всем сервисам Google, предупредил своих абонентов подмосковный провайдер ОНС24.

"Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием. Предполагаем, что в будущем доступ ко всем сервисам Google будет закрыт полностью, поэтому рекомендуем переход на альтернативные платформы", — говорится в сообщении провайдера.

Издание пишет, что позже это сообщение было удалено с сайта.

Ранее "Комментарии" писали, что власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ.

Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%, сообщил глава технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.



