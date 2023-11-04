Россия провалила испытания ядерных ракет "Ярс" и "Булава": в ГУР озвучили подробности

Как передает портал "Комментарии", Россия провалила испытания носителей ядерного оружия-ракет "Ярс" и "Булава". По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, недавние испытания ракет были неудачными. Хоть россияне и хвастались якобы успешными пусками.

Россия провалила испытания ядерных ракет "Ярс" и "Булава"

"Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская обл.) по цели на полигоне "Кура" (Камчатка) осуществил боевой расчет 33 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. По данным ГУР, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года", — говорится в сообщении.

Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз засвидетельствовало ее ненадежность.

Серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования — это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

"Ракету "Сармат" на России создают с 2009 года. Согласно первичным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад — в 2018-м, но дату постоянно откладывали. В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го — после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года", — добавили в ГУР.



Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Со стороны США и ЕС звучат призывы одуматься, но вряд ли на это способна нынешняя РФ. Более того – там активно пытаются обвинить Украину в атаках на Курскую АЭС. Что может быть использовано для ударов по украинским АЭС – и Путин уже делал подобные заявления. О чем говорит усиление ядерного бряцанья со стороны РФ? Как на это реагировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



