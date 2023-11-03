Может ли РФ устроить ядерную катастрофу: какие риски после новых решений Путина

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Со стороны США и ЕС звучат призывы одуматься, но вряд ли на это способна нынешняя РФ. Более того – там активно пытаются обвинить Украину в атаках на Курскую АЭС. Что может быть использовано для ударов по украинским АЭС – и Путин уже делал подобные заявления. О чем говорит усиление ядерного бряцанья со стороны РФ? Как на это реагировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путинский режим "включает" ядерный шантаж

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Ядерный шантаж – привычная для российского руководства практика, о которой уже не раз говорилось. И именно это один из аргументов, с которым обращался президент Украины с другим странам с призывом признать РФ государством-спонсором терроризма. Ведь ядерный шантаж — один из видов терроризма. Причем в случае с РФ — это не пустые декларация. Ведь помимо непосредственного применения ядерного оружия, она может совершать теракты, атакуя те же АЭС. И используя это как аргумент для давления на Украину и ее союзников".

Такого рода стратегии, отмечает эксперт, Кремль применяет регулярно, делая лишь некоторые паузы. Причем путинский режим "включает" ядерный шантаж тогда, когда всё складывается явно не так, как ему хотелось бы. Например, на фронте, обращает внимание Петр Олещук.

Пока что это сдерживало Россию от непоправимого. Но не исключено, что она попытается организовать ядерную катастрофу, возлагая при этом вину на Украину, – считает политолог. – Для этого может использовать Запорожскую АЭС, которая полностью подконтрольна россиянам". "В то же время, сама по себе идея применения ядерного оружия или осуществления ядерного теракта очень токсична в мире. Тот же Китай, являющийся сейчас основным партнером РФ, неоднократно делал заявления о недопустимости применения и распространения ядерного оружия

К сожалению, констатирует Петр Олещук, инструменты ядерного терроризма у путинского режима остаются. И он точно продолжит его применять, подтверждая собственную террористичность.

РФ будет наращивать ядерный потенциал

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что, с одной стороны, РФ, действительно, выходит из ДВЗЯИ, тем самым показывая, что будет (или может) наращивать ядерный потенциал. С другой – риск того, что она способна прямо или косвенно устроить ядерную катастрофу (к примеру, используя ЗАЭС или другие АЭС Украины), похоже, несколько снизился.

"Из того, что я читала во многих зарубежных СМИ, ряд стран, включая Китай, принимали участие в том, чтобы снизить ядерные риски. Это была часть непубличного переговорного процесса", – поясняет аналитик.

Не будем забывать, продолжает она, что приближается зима – и военные действия, скорее всего, будут не такими активными, как ранее. А ближе к весне Украина уже может получить больше новых вооружений, включая самолеты. Ну, а Россия традиционно включает ядерный шантаж, когда нам передают некие новые образцы вооружений, что позволят нам активнее атаковать.

"Именно в такие моменты Москва начинает истерить, пытаясь испугать союзников Украины. Мол, если ВСУ будут активно наступать, то случится такооое... На самом деле, это не значит, что РФ готова применять ядерное оружие. Но она явно готова продолжать им бряцать. И это, конечно, несет риски, – считает Олеся Яхно. – Особенно на фоне того, что ядерные программы активно развивают Северная Корея, Иран. А теперь еще и РФ после долгого перерыва начнет ядерные испытания. Перемещая при этом часть своего ядерного арсенала в Беларусь".

Риски никуда не исчезли, уверена эксперт. Мир явно движется к наращиванию вооружений, в том числе ядерных. Страны НАТО проводят учения, в том числе, посвященные реагированию на ядерный удар. И это говорит само за себя.

Пытаться использовать с пользой для себя эскалацию на Ближнем Востоке Плюс – надеяться, что выборы в США или странах Европы сделают Запад более сговорчивым", – заключает Олеся Яхно. "Впрочем, скорее всего, в обозримом будущем Россия будет делать ставку на ракетные удары по украинской инфраструктуре

Повлиять на Москву может Пекин

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин предполагает, что выход РФ из ДВЗЯИ, другие ее ядерные игры – это тактика, связанная с повышением ставок ради переговоров с США.

"Дело в том, что для Штатов политика сдерживания, ядерного контроля — один из ключевых моментов после Второй мировой. И Путин, выходя из соответствующих договоров, показывает – хотят США или нет, им придется с ним договариваться. По крайней мере, по ядерной безопасности. Пусть даже по неофициальным каналам, – поясняет политолог. – Не исключаю, что одновременно РФ хочет развязать себе руки для испытаний ядерного оружия".

Повлиять на Москву может Пекин. С его стороны, напоминает Алексей Якубин, не раз звучали предупреждения о неприемлемости использования ядерного оружия как некого фактор внешней политики.

И делегаций (американской и китайской) – касательно как раз таки ядерки Но это — лишь гипотетическая встреча с неясными последствиями. Но в случае, если она состоится, одним из козырей Китая как раз таки может быть его возможность влиять на РФ". "Но Пекин сейчас куда в более хороших отношениях с Москвой, нежели с Вашингтоном. И это накладывает свой отпечаток на происходящее, – подчеркивает эксперт. – Да, сейчас обговаривается возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на будущей неделе

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