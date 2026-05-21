Россия провела пуск межконтинентальной ракеты "Ярс" на полигон "Кура", расположенный рядом с США

Российские военные запустили межконтинентальное баллистическое оружие в рамках тренировки стратегических сил сдерживания. Траектория полета ракеты была направлена на восточный регион страны, непосредственно граничащий с акваторией Тихого океана.

Скриншот из видео Минобороны РФ

"Из государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"", — официально заявили в Министерстве обороны РФ.

Следует отметить, что конечная точка прилета ракеты выбрана оборонным ведомством страны-агрессора не случайно. Камчатский военный объект "Кура" расположен в непосредственной близости от Берингова пролива, который отделяет Азиатский континент от Северной Америки. Таким образом, российские стратегические силы отработали боевое применение ядерного оружия практически через океан от побережья Соединенных Штатов Америки.

Этот маневр продемонстрировал способность комплекса преодолевать системы противоракетной обороны, поражая цели на расстоянии до 11-12 тысяч километров с помощью раздельной головной части с 3-4 ядерными блоками по 300-500 килотонн каждый.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко в режиме видеосвязи дали старт совместным обучением стратегическим силам. Маневры прошли в рамках плановой боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Уже отмечал и снова подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств", — заявил глава Кремля, комментируя начало военных мер.

Ссылаясь на геополитическую ситуацию, он добавил: "Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков наша ядерная триада по-прежнему должна быть надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержки ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".



