Россия проводит военные учения по боевой стрельбе в регионах вблизи Украины - Интерфакс

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Карина Ожерельева
Во вторник, 11 января, три тысячи российских военнослужащих приступили к обучению с боевой техники, в частности танков, на западе России, в том числе в районах вблизи Украины, сообщает Интерфакс.
Российские флаги на боевой технике - фото из открытых источников
Россия обеспокоила Запад, наращивая войска вблизи Украины, и требовала от Вашингтона обязаться никогда не разрешать Украине вступать в НАТО или расширять военный альянс на восток, что Соединенные Штаты отказываются принять.
Объявление об обучении появилось на следующий день после того, как Россия и США провели переговоры по предложениям Москвы по безопасности.
"Интерфакс" со ссылкой на Западный военный округ сообщает, что учения пройдут в Смоленской области у белорусской границы и Воронежской, Белгородской и Брянской областях ближе к Украине.
В нем говорится о 300 единицах военной техники, в том числе танках Т-72Б3, БМП-2 и обычном огнестрельном оружии.
Отмечается, что на учениях будут отрабатываться стрельба по бронетехнике и огнестрельному оружию, организация маршей во время активной диверсионно-разведывательной деятельности противника и оборудования опорных пунктов.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила, что не настроена оптимистично после первого раунда переговоров с Соединенными Штатами по кризису в Украине и не допустит, чтобы его требования по гарантиям безопасности со стороны Запада долго рассматривались.
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