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Россия проводит военные учения по боевой стрельбе в регионах вблизи Украины - Интерфакс

Учения военных начались в западных областях России

сегодня, 18:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Во вторник, 11 января, три тысячи российских военнослужащих приступили к обучению с боевой техники, в частности танков, на западе России, в том числе в районах вблизи Украины, сообщает Интерфакс.

Россия проводит военные учения по боевой стрельбе в регионах вблизи Украины - Интерфакс

Российские флаги на боевой технике - фото из открытых источников

Россия обеспокоила Запад, наращивая войска вблизи Украины, и требовала от Вашингтона обязаться никогда не разрешать Украине вступать в НАТО или расширять военный альянс на восток, что Соединенные Штаты отказываются принять.

Объявление об обучении появилось на следующий день после того, как Россия и США провели переговоры по предложениям Москвы по безопасности.

"Интерфакс" со ссылкой на Западный военный округ сообщает, что учения пройдут в Смоленской области у белорусской границы и Воронежской, Белгородской и Брянской областях ближе к Украине.

В нем говорится о 300 единицах военной техники, в том числе танках Т-72Б3, БМП-2 и обычном огнестрельном оружии.

Отмечается, что на учениях будут отрабатываться стрельба по бронетехнике и огнестрельному оружию, организация маршей во время активной диверсионно-разведывательной деятельности противника и оборудования опорных пунктов.

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебно-тренировочного боя с этапом живой стрельбы, во время которого бронетранспортеры БМП-2 и танки Т-72Б3 покажут свои навыки совместных действий и будут поражать цели, имитируя технику и солдат противника на дистанциях до 1200 метров",- говорят военные.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила, что не настроена оптимистично после первого раунда переговоров с Соединенными Штатами по кризису в Украине и не допустит, чтобы его требования по гарантиям безопасности со стороны Запада долго рассматривались.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-holds-live-fire-military-drills-regions-near-ukraine-ifax-2022-01-11/
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