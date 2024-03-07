Россия проявила ужасное неуважение к Китаю. В чем дело

Как отметил Вадим Денисенко, речь идет о жестком выпаде Кремля в сторону Пекина. По его словам, посланец Поднебесной по Украине Ли Хуэй провел встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным. Это, как говорит Денисенко, самый низкий уровень, который может быть, ведь замминистра несамостоятелен и может озвучивать только протокольные вещи.

Вадим Денисенко

"Причина такого неуважения – определенное охлаждение отношений с Поднебесной на фоне сложностей с расчетами, выкручиваниями рук бизнеса и, что также важно, на фоне того, что Китай не сможет достойно ответить",

– отметил Денисенко.

По его словам, действительно, Китай – это для России так называемый покупатель последней надежды, но правда в том, что Пекин сейчас переживает не лучшие времена и ему крайне нужны дешевые энергоресурсы из РФ. Кроме того, Москва знает, что Пекин хочет сохранить влияние на РФ, а США добиваются, чтобы такого союза не было. В этих условиях, считает эксперт, для России наступило ее "звездное время".

Именно поэтому, подчеркнул Денисенко, Кремль решил "показать зубы" на примере принятия китайского посланника.

По его словам, своим демаршем Россия преследует несколько целей. В первую очередь, она хочет выровнять экономическую ситуацию по расчетам. Кроме того, Кремль пытается склонить Пекин передавать России не только товары, но и технологии. Однако, добавляет эксперт, самое главное, чего хочет достичь Москва – склонить Китай к тому, чтобы он поддержал российскую "формулу мира".

"Пока мы не понимаем, как будут развиваться события. Но точно, началась игра",

– отметил политик.

При этом он предположил, что Поднебесная вероятнее всего займет выжидательную позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, может ли Китай вступить в войну с Украиной на стороне РФ.