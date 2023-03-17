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Россия пытается защитить государственные тайны: отнимает паспорта у чиновников

Кремль ограничивает чиновников и изымает паспорта, чтобы россияне не убежали за границу и не разглашать секреты государства.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Руководство Российской Федерации пытается ограничить выезд своих граждан с территории РФ, особенно это касается чиновников, имеющих доступ к государственным секретам России. Одним из механизмов содержания оказывается изъятие паспортов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британскую разведку.

Россия пытается защитить государственные тайны: отнимает паспорта у чиновников

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Британская разведка сообщает, что с начала полномасштабного вторжения российские чиновники подвергаются все более сильным ограничениям, когда планируют уехать за границу, а у некоторых сотрудников ФСБ, вероятно, забрали паспорта.


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"Сотрудники, более близкие к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями. Кремлевским чиновникам запрещены все международные туристические поездки", — сообщает британская разведка.

Разведка Британии считает, что это возвращение в практику советских времен, когда ограничивался выезд чиновников за границы СССР. В марте россиянам запретили выезд за границу с суммой более 10 тыс. долларов. По информации Минобороны Британии, еще в январе Россия запретила трудовым мигрантам с двойным гражданством покидать страну, поскольку рассматривает возможность дальнейшего призыва.

Некоторым россиянам удалось бежать из страны. Они предлагают государственные секреты России, чтобы получить убежище. В частности это касается российского инженера, который в обмен на защиту в США готов раскрыть военные тайны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная страна в которой регистрируют российские компании, чтобы обходить санкции .

Также "Комментарии" писал о государственных тайнах, случайно попавших в открытый доступ.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1635899762900709377
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