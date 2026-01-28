Россия раскрыла правду о потерях: доказательства исчезли, но было уже слишком поздно

После годов возражений Россия фактически признала, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" был потоплен украинскими ракетами. Это произошло в результате публикации российского военного суда по потере корабля РФ, которая ненадолго появилась в открытом доступе, а впоследствии была спешно удалена с сайта.

Крейсер "Москва" после поражения ракетами "Нептун" Фото: Милитарный / oryxspioenkop.com

Как сообщает независимое издание Mediazona, московский суд, оглашая заочный приговор командующему ВМС Украины, случайно изложил формулировки, противоречащие многолетней позиции Кремля. В документе прямо указывалось, что крейсер "Москва" был поврежден после атаки двумя ракетами.

"13 апреля 2022 года ракетный удар двумя ракетами поразил гвардейский ракетный крейсер "Москва", что повлекло за собой пожар и задымление внутренних помещений корабля", – говорится в заявлении суда, сообщает Mediazona.

Суд также признал потопление крейсера "Москва" и гибель не менее 20 членов экипажа, ранение еще 24 и пропажу без вести восьми моряков.

Эти данные резко контрастируют с официальной версией России, которая с момента крушения настаивала, что корабль якобы затонул в результате пожара и детонации боеприпасов без внешнего вмешательства. Москва также долго избегала четкого признания потерь среди экипажа. Документ подтвердил, что Украина заявляла с первых дней — крейсер был уничтожен украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Хотя судебное заявление быстро исчезло с сайта, его копию успели сохранить журналисты.

Потопление крейсера "Москва" стало одним из самых позорных поражений России в войне против Украины.

