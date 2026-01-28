Росія розкрила правду про втрати: докази зникли, але було вже надто пізно

Після років заперечень Росія фактично визнала, що флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" був потоплений українськими ракетами. Це сталося внаслідок публікації російського військового суду щодо втрати корабля РФ, яка ненадовго з’явилася у відкритому доступі, а згодом була поспіхом видалена з сайту.

Крейсер "Москва" після ураження ракетами "Нептун" Фото: Мілітарний / oryxspioenkop.com

Як повідомляє незалежне видання Mediazona, московський суд, оголошуючи заочний вирок командувачу ВМС України, випадково виклав формулювання, що суперечать багаторічній позиції Кремля. У документі прямо зазначалося, що крейсер "Москва" був пошкоджений після атаки двома ракетами.

"13 квітня 2022 року ракетний удар двома ракетами вразив гвардійський ракетний крейсер "Москва", що спричинило пожежу та задимлення внутрішніх приміщень корабля", – йдеться у заяві суду, повідомляє Mediazona.

Суд також визнав потоплення крейсера "Москва" та загибель щонайменше 20 членів екіпажу, поранення ще 24 та зникнення безвісти восьми моряків.

Ці дані різко контрастують з офіційною версією Росії, яка з моменту катастрофи наполягала, що корабель нібито затонув унаслідок пожежі та детонації боєприпасів без зовнішнього втручання. Москва також тривалий час уникала чіткого визнання втрат серед екіпажу. Документ підтвердив те, що Україна заявляла з перших днів — крейсер був знищений українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Хоча судова заява швидко зникла з сайту, її копію встигли зберегти журналісти.

Потоплення крейсера "Москва" стало однією з найбільш ганебних поразок Росії у війні проти України.

