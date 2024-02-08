Россия разгоняет дезинформацию о «биолабораториях» и «тестировании на людях» в Африке

В Африке Россия проводит кампанию по дезинформации, целью которой является подрыв влияния Соединенных Штатов. Российские спецслужбы распространяют фейки через недавно созданную новостную службу "Африканская инициатива". Некоторые "работники" "Африканской инициативы" якобы связаны с ППК "Вагнер", которая имеет влияние на регион.

РФ запустила фейки о биолабораториях

По информации The Wall Street Journal , "Африканская инициатива" через социальные сети распространяет недостоверную информацию. В частности, разгоняются фейки о том, что США открыли в Африке "биолаборатории" и "проводят тестирование на людях".

Также журналисты пророссийского издания подвергают сомнению медицинскую работу, которую выполняют легальные медицинские организации, и отпугивают африканцев от доверия к доказательной медицине, которая может спасти жизнь.

The Wall Street Journal , подчеркивает, что дезинформация на медицинскую тематику – это давняя традиция Кремля. К примеру, во время Холодной войны советская разведывательная организация ложно утверждала, что лаборатории армии США в Форт-Детрик, штат Мэриленд, развязали эпидемию СПИДа. Кроме того, несколько лет назад Россия организовала масштабную кампанию по распространению фейков о коронавирусе и вредности прививок от него.

Западные журналисты убеждены, что РФ усилила пропаганду в этом направлении, поскольку пытается сорвать попытки Вашингтона изолировать Россию после ее вторжения в Украину. По их мнению, именно Африка является главной жертвой этой дезинформационной кампании.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал", что Россия придумала новую абсурдную теорию о биолабораториях в Украине. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что россияне якобы смогли остановить биологическую программу США в Украине, где проводились опыты военных. Россия утверждала, что американцы не смогли завершить опыты в Украине и теперь якобы переносят их в другие страны – в Восточную Европу и Центральную Азию.



