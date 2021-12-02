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Россия разместила противоракетную оборону: чего боится страна

Система обороны была установлена на Курильских островах

сегодня, 12:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия разместила свою береговую систему противоракетной обороны "Бастион" в отдаленной части цепи Курильских островов в Тихом океане вблизи Японии. Такая новость появилась в четверг, 2 декабря, на телеканале Минобороны России "Звезда". Об этом сообщает Reuters.

Россия разместила противоракетную оборону: чего боится страна

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает рыбоперерабатывающий комплекс на южном Курильском острове Итуруп - Reuters

Япония претендует на контролируемые Россией южные Курильские острова, которые Токио называет Северными территориями. Этот территориальный конфликт ведет начало с конца Второй мировой войны, когда советские войска захватили острова в Японии.

Спор помешал им подписать официальный мирный договор.

Как сообщают на телеканале "Звезда", Россия использовала большие десантные корабли для доставки техники и личного состава на отдаленный остров Матуа в центральной части цепи островов.

Еще в августе этого года Министерство обороны сообщило, что Россия пытается усилить свою военную инфраструктуру на цепи островов.

Как сообщали ранее "Комментарии", начальник британской внешней шпионской службы Ричард Мур предупредил , что противники Запада, такие как Китай и Россия, пытаются овладеть искусственным интеллектом способом, который может революционизировать геополитику в течение следующего десятилетия. Особую обеспокоенность шпионов Запада вызывают российские и китайские разведывательные службы, которые бросились использовать силу ряда сложных технологий, иногда быстрее, чем на Западе. Мур отметил, что технический прогресс в течение следующего десятилетия может опередить весь технологический прогресс за прошлый век. Западные спецслужбы опасаются, что Пекин в течение десятилетий может доминировать над всеми ключевыми новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, синтетической биологией и генетикой.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-deploys-coastal-missile-system-island-chain-near-japan-2021-12-02/
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