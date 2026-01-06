Россия разрабатывает новое оружие: какие объекты готовится атаковать (ФОТО)

Россия разрабатывает новое поколение подводных беспилотников, официально позиционирующихся как гражданские и научные аппараты, но они могут иметь скрытое военное назначение. Речь идет о целой экосистеме морских дронов, способных работать с подводной инфраструктурой, в частности кабелями связи и трубопроводами, критически важными для стран Европы.

Рендер подводного морского дрона "Аргус-И"

Как сообщает украинский военный портал Defence Express со ссылкой на OSINT-аналитика HI Sutton, конструкторское бюро "Рубин" в РФ разрабатывает систему из трех аппаратов: "Октавия", "Аргус-И" и "Аргус-Д". Формально их предназначение – это научные исследования, экологический мониторинг и инспекция трубопроводов. Однако характеристики дронов указывают на потенциальную способность к диверсиям.

Станция "Октавия" из экосистемы дронов "Аргус"

"Октавия" выполняет роль подводной док-станции для хранения и подзарядки других аппаратов. "Аргус-И" – это инспекционный дрон с сенсорами, который может детально обследовать трубопроводы.

Рендер подводного морского дрона-доставщика "Аргус-Д"

Наибольшие опасения вызывает "Аргус-Д" – это тяжелый аппарат грузоподъемностью до 300 кг, который способен доставлять объекты на морское дно. Эксперты не исключают, что вместо научного оборудования, он может транспортировать взрывные устройства или морские мины.

"Для поражения большей части подводной инфраструктуры в Балтийском море понадобилось бы развертывание с борта определенного судна или возможно подлодки. А это сильно усложнило бы его применение, ведь носитель сразу будет обнаружен" — отмечает Defence Express.

Однако на фоне недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море эти разработки могут представлять угрозу для Европы и НАТО.

