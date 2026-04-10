Россия решила взяться за Британию: о какой тайной операции распорядился Путин

Российские силы продолжают скрытые операции в Северной Атлантике, приближаясь к ключевой подводной инфраструктуре Великобритании. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны, где указывают на рост активности Москвы в рамках гибридной стратегии давления на Запад.

Подводная лодка РФ. Фото: из открытых источников

По данным британской стороны, в начале апреля Россия направила в район Атлантики атомную подлодку класса "Акула", а также два специализированных разведывательных аппарата Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). Как заявил министр обороны Джон Хили, одна из субмарин могла использоваться как отвлекающий манёвр, в то время как другие действовали непосредственно вблизи подводных кабелей связи и трубопроводов.

Отмечается, что российские аппараты "проводили время" над объектами критической инфраструктуры в пределах британской исключительной экономической зоны. Несмотря на отсутствие подтвержденных повреждений, Лондон расценивает такие действия как потенциальную угрозу.

Военно-морские силы Великобритании отслеживали перемещения подлодок на протяжении месяца, пока те не покинули регион. Власти подчеркивают, что не допустят попыток диверсий против стратегических коммуникаций, от которых зависит как экономика, так и безопасность страны.

Аналитики ISW связывают происходящее с более широкой кампанией России, направленной на дестабилизацию Европы. Речь идет о так называемой "фазе ноль" — действиях ниже порога открытого конфликта, включающих давление на инфраструктуру, информационные операции и подрыв единства НАТО.

Ранее подобные инциденты фиксировались в Балтийском море, где повреждения подводных кабелей вызывали подозрения в адрес России. Эксперты предупреждают: такие операции могут быть подготовительным этапом к более масштабному противостоянию между Москвой и Альянсом.

