logo

BTC/USD

72085

ETH/USD

2194.95

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия решила взяться за Британию: о какой тайной операции распорядился Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия решила взяться за Британию: о какой тайной операции распорядился Путин

Разведка у кабелей и трубопроводов: Москва наращивает скрытое давление на Европу без прямого столкновения

10 апреля 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские силы продолжают скрытые операции в Северной Атлантике, приближаясь к ключевой подводной инфраструктуре Великобритании. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны, где указывают на рост активности Москвы в рамках гибридной стратегии давления на Запад.

Подводная лодка РФ. Фото: из открытых источников

По данным британской стороны, в начале апреля Россия направила в район Атлантики атомную подлодку класса "Акула", а также два специализированных разведывательных аппарата Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). Как заявил министр обороны Джон Хили, одна из субмарин могла использоваться как отвлекающий манёвр, в то время как другие действовали непосредственно вблизи подводных кабелей связи и трубопроводов.

Отмечается, что российские аппараты "проводили время" над объектами критической инфраструктуры в пределах британской исключительной экономической зоны. Несмотря на отсутствие подтвержденных повреждений, Лондон расценивает такие действия как потенциальную угрозу.

Военно-морские силы Великобритании отслеживали перемещения подлодок на протяжении месяца, пока те не покинули регион. Власти подчеркивают, что не допустят попыток диверсий против стратегических коммуникаций, от которых зависит как экономика, так и безопасность страны.

Аналитики ISW связывают происходящее с более широкой кампанией России, направленной на дестабилизацию Европы. Речь идет о так называемой "фазе ноль" — действиях ниже порога открытого конфликта, включающих давление на инфраструктуру, информационные операции и подрыв единства НАТО.

Ранее подобные инциденты фиксировались в Балтийском море, где повреждения подводных кабелей вызывали подозрения в адрес России. Эксперты предупреждают: такие операции могут быть подготовительным этапом к более масштабному противостоянию между Москвой и Альянсом.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-9-2026/
Теги:

Новости

Все новости