Росія вирішила взятися за Британію: про яку таємну операцію розпорядився Путін

Російські сили продовжують приховані операції у Північній Атлантиці, наближаючись до ключової підводної інфраструктури Великобританії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, де вказують на зростання активності Москви у рамках гібридної стратегії тиску на Захід.

Підводний човен РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними британської сторони, на початку квітня Росія направила в район Атлантики атомний підводний човен класу "Акула", а також два спеціалізовані розвідувальні апарати Головного управління глибоководних досліджень (ГУДІ). Як заявив міністр оборони Джон Хілі, одна із субмарин могла використовуватися як відволікаючий маневр, тоді як інші діяли безпосередньо поблизу підводних кабелів зв'язку та трубопроводів.

Зазначається, що російські апарати проводили час над об'єктами критичної інфраструктури в межах британської виключної економічної зони. Незважаючи на відсутність підтверджених ушкоджень, Лондон розцінює такі дії, як потенційну загрозу.

Військово-морські сили Великобританії відстежували переміщення підводних човнів протягом місяця, поки ті не залишили регіон. Влада підкреслює, що не допустить спроб диверсій проти стратегічних комунікацій, від яких залежить як економіка, так і безпека країни.

Аналітики ISW пов'язують те, що відбувається, з більш широкою кампанією Росії, спрямованою на дестабілізацію Європи. Йдеться про так звану "фазу нуль" — дії нижче за поріг відкритого конфлікту, що включають тиск на інфраструктуру, інформаційні операції та підрив єдності НАТО.

Раніше такі інциденти фіксувалися в Балтійському морі, де пошкодження підводних кабелів викликали підозри на адресу Росії. Експерти попереджають: такі операції можуть бути підготовчим етапом більш масштабного протистояння між Москвою та Альянсом.

