logo

BTC/USD

26472.70

ETH/USD

1840.59

LTC/USD

89.60

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия резко реагирует на военную помощь Японии для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия резко реагирует на военную помощь Японии для Украины

МИД России выступает против японской помощи для Украины.

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Россия резко реагирует на военную помощь Японии для Украины

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России заявило, что направило сообщение о вызове японского посла в РФ из-за решения Японии послать военную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Япония с начала вторжения поддерживает Украину. Азиатская страна выделяла финансовую помощь и посылала шлемы и бронежилеты. Однако долгое время не отправляла другую военную технику. Теперь в Токио приняли решение отправить для украинских нужд около 100 транспортных средств военно назначения, подобных грузовикам.

МИД РФ отреагировал на японскую помощь для Украины и заявил, что азиатская страна отправила бронированную технику, которая увеличит эскалацию.

"Японской стороне сообщили, что этот шаг приведет к эскалации боевых действий и дальнейшему росту числа человеческих жертв киевского режима", — заявили в Министерстве иностранных дел России и вызвали японского посла.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня объявил, что его страна предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 5 млн. долларов, чтобы помочь с последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС.

"Многие граждане Украины стали жертвами длительного российского вторжения, а гражданские объекты, в том числе электростанции, были повреждены. Это никогда нельзя оправдать, и мы снова решительно это осуждаем", — заявил секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Китае, который отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/09/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-hails-results-amid-heavy-fighting-in-donetsk-biden-and-sunak-reaffirm-commitment-to-ukraine#top-of-blog
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!