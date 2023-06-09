Россия резко реагирует на военную помощь Японии для Украины

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Slava Kot
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел России заявило, что направило сообщение о вызове японского посла в РФ из-за решения Японии послать военную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Япония с начала вторжения поддерживает Украину. Азиатская страна выделяла финансовую помощь и посылала шлемы и бронежилеты. Однако долгое время не отправляла другую военную технику. Теперь в Токио приняли решение отправить для украинских нужд около 100 транспортных средств военно назначения, подобных грузовикам.
МИД РФ отреагировал на японскую помощь для Украины и заявил, что азиатская страна отправила бронированную технику, которая увеличит эскалацию.
Также премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня объявил, что его страна предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 5 млн. долларов, чтобы помочь с последствиями разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Также "Комментарии" писали о Китае, который отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.
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