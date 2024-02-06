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Россия шантажирует бананами Эквадор за помощь Украине

Кремль собираются наказать Эквадор за попытку помочь Украине в войне против России.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Эквадор объявил, что согласится на предложение США обменять "украинским и российским металлоломом" на современное американское оружие на общую сумму 200 млн долларов. Следующим шагом соглашения стала бы передача старого вооружения Эквадора от США для Украины. В России резко отреагировали на такое решение Эквадора, а спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о грядущих "убытках" для южноамериканской страны.  

Россия шантажирует бананами Эквадор за помощь Украине

Россия шантажирует Эквадор, который хотел помочь Украине в войне. Фото из открытых источников

Через несколько дней после объявления Эквадором согласия на замену военной техники, Россельхознадзор заявил, что собирается запретить на ввоз из этой страны бананов, а годовая сумма ущерба для Эквадора составит 754 млн долларов. В России отметили, что якобы у пяти эквадорских экспортеров бананов обнаружил муху-горбатку.

В результате Эквадор пригласил специалистов из РФ приехать и осуществить санитарные проверки местных экспортеров бананов.

Напомним, что это не впервые Россия прибегает к подобным "продуктовым войнам". Например, в 2012 году произошло торгово-экономическое противостояние между Украиной и Россией, которое получило название "сырная война". Тогда россияне заблокировали импорт украинских сыров и объяснили это, что якобы несоответствием стандартам РФ. После нескольких месяцев переговоров и проверок украинских заводов россияне не обнаружили опасные вещества и сняли блокаду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, какой сигнал Европа и США должны послать Путину.

Также "Комментарии" писали о реакции Госдепа США на заявления России о причастности Украины к сбитию Ил-76 американским вооружением.



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