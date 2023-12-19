Россия шла на сближение с Европой: Путин назвал страну, которая помешала

Президент России Владимир Путин заявил, что США помешали Российской Федерации сблизиться с Европой. Российский диктатор также раскритиковал европейских лидеров, назвав их "беспозвоночными". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Путин жалуется на США. Фото из открытых источников

Путин выступил на коллегии Минобороны РФ и сделал несколько заявлений о войне в Украине и российских отношениях с западными странами. Российский диктатор в привычных нарративах российской пропаганды начал критиковать США, якобы испортившие отношения России и Европы.

"США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается", – сказал Путин.

Вместе с тем, российский президент начал критиковать политиков из стран ЕС, отказавшихся иметь дружеские отношения с Москвой.

"Безвольная и беспозвоночная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости", — заявил президент России.

Далее Путин продолжил обвинять Запад в войне, несмотря на то, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и оккупировала часть территорий еще в 2014 году.

"Россия все делала, чтобы выстроить отношения с Западом, но он не оставил никаких шансов, сделав ставку на украинских националистов", – сказал Путин.

Напомним, что после начала войны в Украине, США и европейских странах ввели санкции против России. Кроме того, Запад постепенно расширяет санкционное давление на Москву. А в Кремле резко реагируют на такие действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин дал оценку действиям пророссийских европейских политиков Роберту Фицо и Виктору Орбану.

Также "Комментарии" писали, что Путин попытался объяснить, почему начал войну против Украины в 2014 году.