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Россия шла на сближение с Европой: Путин назвал страну, которая помешала

Владимир Путин обвинил США в плохих отношениях России и Европы. По словам российского президента, лидеры ЕС - это "безвольная и беспозвоночная генерация политиков".

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин заявил, что США помешали Российской Федерации сблизиться с Европой. Российский диктатор также раскритиковал европейских лидеров, назвав их "беспозвоночными". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия шла на сближение с Европой: Путин назвал страну, которая помешала

Путин жалуется на США. Фото из открытых источников

Путин выступил на коллегии Минобороны РФ и сделал несколько заявлений о войне в Украине и российских отношениях с западными странами. Российский диктатор в привычных нарративах российской пропаганды начал критиковать США, якобы испортившие отношения России и Европы.

"США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается", – сказал Путин.

Вместе с тем, российский президент начал критиковать политиков из стран ЕС, отказавшихся иметь дружеские отношения с Москвой.

"Безвольная и беспозвоночная генерация политиков в Европе не может противостоять США из-за колоссальной зависимости", — заявил президент России.

Далее Путин продолжил обвинять Запад в войне, несмотря на то, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и оккупировала часть территорий еще в 2014 году.

"Россия все делала, чтобы выстроить отношения с Западом, но он не оставил никаких шансов, сделав ставку на украинских националистов", – сказал Путин.

Напомним, что после начала войны в Украине, США и европейских странах ввели санкции против России. Кроме того, Запад постепенно расширяет санкционное давление на Москву. А в Кремле резко реагируют на такие действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин дал оценку действиям пророссийских европейских политиков Роберту Фицо и Виктору Орбану.

Также "Комментарии" писали, что Путин попытался объяснить, почему начал войну против Украины в 2014 году.



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Источник: https://t.me/rian_ru/225322
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