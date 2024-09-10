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Россия снова активно хочет переговоров с Украиной, но есть один нюанс

Аналитики ISW отмечают, что Кремль пытается найти посредников для переговоров с Украиной

сегодня, 07:15 comments3898
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Кравцев Сергей

Чиновники Путина пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине, демонстрируя при этом нежелание официальной Москвы участвовать в добросовестных переговорах с Украиной. Как и прежде РФ пытается говорить на языке ультиматумов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия снова активно хочет переговоров с Украиной, но есть один нюанс

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии 9 сентября. 

Министерство иностранных дел России заявило, что Лавров действительно обсуждал войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не сообщило подробностей. 

Отмечается, что Бразилия и Китайская Народная Республика с мая активно презентуют свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса". Он состоит из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Эксперты подчеркивают, вот только недавние публичные заявления Лаврова свидетельствуют о том, что на равных с Украиной Москва по-прежнему не готова разговаривать и переговоры, если такие состоятся нельзя назвать добросовестными. В частности, Россия полностью отбрасывает возможность участвовать в переговорах, в основе которых будет формула мира президента Украины Владимира Зеленского, которая действительно основывается на принципах международного права. Кремль называть ее "ультиматумом", который РФ никогда не согласится. 

В то же время, подчёркивают в ISW, украинские власти публично пригласили российского представителя принять участие во втором мирном саммите Украины, который должен состояться в этом году.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров сказал, когда можно договариваться о времени и месте переговоров по Украине.




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