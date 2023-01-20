Россия снова угрожает ядерным оружием – о чем говорит реакция Запада и Украины

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Кравцев Сергей
Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев после новостей о грядущей передаче Украине западными партнерами танков, заявил, что "проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны". Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие. По его мнению, подобная провокационная "ядерная риторика" крайне опасна, а ядерную невозможно выиграть, а потом никогда нельзя начинать. О чем говорит новая волна приутихших было ядерных угроз со стороны России? Почему они всё меньше действуют на Запад и, похоже, вообще не действуют на Украину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов напоминает, что ядерные державы проигрывали крупные военные конфликты. Взять хотя бы войны Советского Союза в Афганистане или США во Вьетнаме.
По словам Виктора Савинова, большую роль в современном мире имеют политические консультанты.
Он отмечает, что очередную медведевскую истерику вызвало то количество вооружений, которое союзники предоставляют Украину. Один пакет соответствует примерно годовому производству подобного вида вооружений в РФ, подчеркивает Виктор Савинов.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание, что уже около месяца четко видно изменение российского нарратива, с которым страна-агрессор выходит на международную арену.
При этом, продолжает он, уже понятно, что победа Украины в этой войне возможна лишь путем разгрома РФ на поле боя. Со всеми вытекающими для России – центробежные движения и так далее.
Медведев тут, по словам эксперта, выступает одной из говорящих голов, которая фактически и сказала то, что "спустили сверху". Что, проигрывая конвенционную войну, Россия будет тянуться за ядерной боеголовкой. Но не для того, чтобы выиграть, а чтобы не проиграть. Ведь ядерное государство, уверяет Кремль, не может проиграть в войне. Хоть ложность этого тезиса доказывают проигрыш США во Вьетнаме, а СССР – в Афганистане. И сегодняшняя история, когда Россия совершала ряд "жестов доброй воли" и "отрицательных всплытий", подчеркивает политолог.
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сегодня, 15:21
Карликам вже мало до останнього українця, їм до останнього землянина треба. Може дійсно буде краще, коли по золотому мільярду поцілити. Достатньо попередньо десь по центру Балтійського і Середземного морів. Бо пограбування і приниження переможеної Росії буде легендарним. З пам'ятником малобородатого Карлуши асвабадытэлыа у парку Горького в Москві.