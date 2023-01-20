Россия снова угрожает ядерным оружием – о чем говорит реакция Запада и Украины

Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев после новостей о грядущей передаче Украине западными партнерами танков, заявил, что "проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны". Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие. По его мнению, подобная провокационная "ядерная риторика" крайне опасна, а ядерную невозможно выиграть, а потом никогда нельзя начинать. О чем говорит новая волна приутихших было ядерных угроз со стороны России? Почему они всё меньше действуют на Запад и, похоже, вообще не действуют на Украину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Очередную медведевскую истерику вызвало то количество вооружений, которое союзники предоставляют Украину

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов напоминает, что ядерные державы проигрывали крупные военные конфликты. Взять хотя бы войны Советского Союза в Афганистане или США во Вьетнаме.

"Ядерное оружие, – акцентирует эксперт, – применялось только в ходе Второй мировой войны (США против Японии), когда ее исход был уже предрешен. Так что сам фактор влияния ядерного оружия на ход военного конфликта исторических примеров не имеет. И является не более чем угрозой. Страшной, но всё-таки – угрозой".

По словам Виктора Савинова, большую роль в современном мире имеют политические консультанты.

"Бывшего президента РФ Медведева окружают люди с шарлатанскими наклонностями. Они очень вольно трактует такие научные дисциплины как геополитика, политология, философия, история. Потому периодически высказывания Медведева выглядят, мягко говоря, по-чудачески. И на них вообще не стоит реагировать. Это чистой воды троллинг", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что очередную медведевскую истерику вызвало то количество вооружений, которое союзники предоставляют Украину. Один пакет соответствует примерно годовому производству подобного вида вооружений в РФ, подчеркивает Виктор Савинов.

"По самым скромным подсчетам, если оценивать последний пакет, Украина может создать две новых танковых бригады, четыре моторизованные, восемь новых артполков. А РФ может такой объем вооружения и оснащения своих подразделений обеспечить лишь в течение 12-16 месяцев, – отмечает эксперт. – Если так будет продолжаться дальше, то страна-агрессор в этой гонке вооружений будет всё больше отставить. Уже сегодня на поле боя российская армия по многим техническим показателям уступает украинской. С этим и связана реакция Медведева".

Уже понятно, что победа Украины в этой войне возможна лишь путем разгрома РФ на поле боя

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание, что уже около месяца четко видно изменение российского нарратива, с которым страна-агрессор выходит на международную арену.

"Осознав, что она потеряла возможность победы в войне против Украины, РФ перешла в пропагандистских усилиях к шантажу мира теперь не агрессивностью войны и ее масштабами, а – непосредственно возможным развалом России и последующими негативными последствиями. Кремль пытается убедить мир, что не отступит, даже если проиграет", – поясняет политолог.

При этом, продолжает он, уже понятно, что победа Украины в этой войне возможна лишь путем разгрома РФ на поле боя. Со всеми вытекающими для России – центробежные движения и так далее.

"Но такая победа, пытается убедить Кремль, будет очень дорого стоить всем. Потому и рисуются страшные картинки гипотетического развала РФ, – акцентирует Олег Саакян. – Иными словами, Путин начал шантажировать мир развалом своего государства. И пугать этим Запад".

Медведев тут, по словам эксперта, выступает одной из говорящих голов, которая фактически и сказала то, что "спустили сверху". Что, проигрывая конвенционную войну, Россия будет тянуться за ядерной боеголовкой. Но не для того, чтобы выиграть, а чтобы не проиграть. Ведь ядерное государство, уверяет Кремль, не может проиграть в войне. Хоть ложность этого тезиса доказывают проигрыш США во Вьетнаме, а СССР – в Афганистане. И сегодняшняя история, когда Россия совершала ряд "жестов доброй воли" и "отрицательных всплытий", подчеркивает политолог.

"Подобная агрессивная риторика и действия РФ лишь больше подталкивают Запад к более активной поддержке Украины, давая нам и нашим партнерам дополнительные аргументы, что именно разгром России – единственно правильный вариант. Путин сам таким образом выбивает почву из-под ног у своих лоббистов и просто полезных идиотов на Западе", – констатирует Олег Саакян.

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