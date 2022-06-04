Россия снова в огне: в Тюмени горит административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии (ВИДЕО)

В россии снова вспыхнули пожары. Сообщается о возгораниях в Тюмени и Хабаровском крае.

Пожар. Иллюстрация

Согласно информации в российских СМИ, сегодня утром, 4 июня в центре Тюмени загорелось здание на территории автобазы областной думы.

В сети появляются видео с места событий.

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре, что в Хабаровском крае рф, вспыхнул пожар в здании росгвардии. Информацию об инциденте и подробности распространяют Telegram-каналы и местные СМИ.

Так, по предварительной информации, местный житель попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в ведомственное здание, однако, дверь оказалась закрыта.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце здания возникло возгорание.

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