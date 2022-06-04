logo

BTC/USD

29704.93

ETH/USD

1773.71

LTC/USD

62.67

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия снова в огне: в Тюмени горит административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия снова в огне: в Тюмени горит административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии (ВИДЕО)

Огонь окутал здание на территории автобазы областной думы

сегодня, 16:10
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В россии снова вспыхнули пожары. Сообщается о возгораниях в Тюмени и Хабаровском крае. 

Россия снова в огне: в Тюмени горит административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Согласно информации в российских СМИ, сегодня утром, 4 июня в центре Тюмени загорелось здание на территории автобазы областной думы. 

В сети появляются видео с места событий. 

Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре, что в Хабаровском крае рф, вспыхнул пожар в здании росгвардии. Информацию об инциденте и подробности распространяют Telegram-каналы и местные СМИ.

Так, по предварительной информации, местный житель попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в ведомственное здание, однако, дверь оказалась закрыта.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце здания возникло возгорание. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что запрет российской музыки и фильмов: что думают украинцы и что предлагают нардепы. Российские культурные продукты: что думают украинцы об их запрете. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что почему белорусы не выполнили приказ Путина – есть ли еще риск вступления в войну Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко старается официально не вступить в войну России против Украины, однако всеми способами пытается негласно помочь РФ. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что смерть Путина: остановит ли она войну в Украине. Эксперты рассказали, сыграет ли на руку Украине смерть российского диктатора или наоборот конфликт лишь усугубится. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что результаты голосования по обороту оружия: что думают украинцы. Оборот оружия на территории Украины: что думают граждане. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!