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Россия собралась «нажаловаться» на Украину и Силы обороны в ООН

РФ решила поднять в ООН тему событий в Курской области

сегодня, 18:24
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Ткачик Олеся

Россия будет поднимать в Организации Объединенных Наций тему "преступлений" ВСУ в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Россия собралась «нажаловаться» на Украину и Силы обороны в ООН

ООН

"Тема, в первую очередь, преступлений, которые совершаются, нарушение норм международного гуманитарного права. В том числе в зависимости от той базы, которую мы наберем здесь совместными усилиями, чтобы предоставить уже проверенные и абсолютно верифицированные данные", — заявил Мирошник.

При этом официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что "террористов", участвовавших в нападении ВСУ на Курскую область, будут преследовать без срока давности. По словам Захаровой, речь идет о таких преступлениях, как уничтожение жилых домов, взятие россиян в плен, избиение, издевательства, мародерство. Также Захарова заявила, что нападение ВСУ на территорию Курской области якобы было санкционировано странами Запада и происходит при их всеобъемлющей поддержке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию на территории Курской области и до сих пор Россия ничего не может с этим сделать. Украинские войска продвигаются вперед, берут под контроль населенные пункты, загоняют российских военных в котел.

При этом диктатор Путин никак не может решить, что ему делать в Курской области, поскольку каждый вариант является для него плохим. Отправка срочников в Курскую область или объявление мобилизации может вызвать в обществе острое неудовольствие и даже, возможно, бунт. Возможно, именно поэтому он решил сделать ставку на некую "территориальную оборону" и даже приказал немедленно выдать для нее денег.




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Источник: https://tass.ru/politika/21665229
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