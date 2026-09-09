Россия содрогалась от взрывов: что удалось поразить ВСУ

В ночь на 9 сентября Новороссийск Краснодарского края оказался под атакой беспилотников. Местные жители около полуночи сообщали о звуках пролетающих дронов, работе российской противовоздушной обороны и серии взрывов. Вскоре после этого в сети начали распространяться кадры крупного пожара в районе портовой инфраструктуры города.

Пожар на «Новороссийском мазутном терминале» . Фото: из открытых источников

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил информацию о возгорании. При этом чиновник заявил, что причиной пожара стало падение обломков беспилотников. Какое именно предприятие оказалось в зоне поражения, глава города не уточнил. Также официально не сообщалось о масштабах повреждений и возможных пострадавших.

Тем временем независимое российское издание ASTRA со ссылкой на собственный анализ установило, что пожар возник на территории ООО "Новороссийский мазутный терминал". По данным Dnipro Osint, удар пришелся по объектам портового комплекса, а повреждения получил как минимум один резервуар терминала.

Предприятие играет заметную роль в работе Новороссийского транспортного узла. "Новороссийский мазутный терминал" входит в структуру крупнейшего российского морского порта по объемам перевалки и занимается хранением и перевалкой мазута и светлых нефтепродуктов. Его заявленная пропускная способность достигает примерно 4 млн тонн в год.

Таким образом, ночная атака могла затронуть объект, связанный с перевалкой значительных объемов нефтепродуктов. Окончательный масштаб ущерба и последствия пожара на момент публикации оставались неизвестными.

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