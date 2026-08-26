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Взрыв сорвал масштабное мероприятие с участием Путина: что известно об инциденте

Смертельная авария сорвала торжественный запуск предприятия с участием Путина.

26 августа 2026, 19:45
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Slava Kot

Масштабный пожар и взрыв на Амурском газохимическом комплексе в России сорвали планы Кремля провести торжественный запуск предприятия при непосредственном участии Владимира Путина. Авария произошла на этапе пусконаладочных работ и привела к гибели не менее пяти человек и травмированию еще 132.

Взрыв сорвал масштабное мероприятие с участием Путина: что известно об инциденте

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пожар охватил около 2000 квадратных метров на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. В момент аварии оборудование еще не работало в штатном режиме, а предприятие проходило подготовку к запуску.

Еще в начале августа 2026 года представитель Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пригласил главу Кремля лично открыть комплекс. Российский правитель ответил, что сделает это "с удовольствием". Власти планировали получить первую продукцию и провести торжественный запуск в августе. Теперь эти планы не будут реализованы в срок.

Амурский ГХК являлся одним из ключевых промышленных проектов Кремля на Дальнем Востоке. Путин следил за его реализацией с начала строительства. Проект был представлен российскому диктатору еще в 2019 году. Впоследствии он лично обсуждал его перспективы с главой "Сибура" Леонидом Михельсоном. После того как западные санкции и выход немецкой компании Linde повлекли за собой перенос сроков запуска, руководство предприятия докладывало о ситуации непосредственно Путину.

Амурский ГХК является общим проектом российского "Сибура" и китайской Sinopec. Предприятие планировали превратить в одного из крупнейших в мире производителей полимеров с мощностью около 2,7 млн тонн продукции в год. Российские власти позиционировали комплекс как пример масштабной промышленной модернизации и один из символов экономического развития Дальнего Востока.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин подписал три тайных указа, пока директор ЦРУ находился в Москве.



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