Росія здригалася від вибухів: що вдалося уразити ЗСУ

У ніч проти 9 вересня Новоросійськ Краснодарського краю опинився під атакою безпілотників. Місцеві жителі близько опівночі повідомляли про звуки дронів, що пролітають, роботу російської протиповітряної оборони і серію вибухів. Незабаром після цього в мережі почали розповсюджуватись кадри великої пожежі в районі портової інфраструктури міста.

Пожежа на «Новоросійському мазутному терміналі». Фото: із відкритих джерел

Мер Новоросійська Андрій Кравченко підтвердив інформацію про спалах. При цьому урядовець заявив, що причиною пожежі стало падіння уламків безпілотників. Яке саме підприємство опинилося у зоні поразки, голова міста не уточнив. Також офіційно не повідомлялося про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих.

Тим часом, незалежне російське видання ASTRA з посиланням на власний аналіз встановило, що пожежа виникла на території ТОВ "Новоросійський мазутний термінал". За даними Dnipro Osint, удар припав по об'єктах портового комплексу, а пошкодження зазнав як мінімум один резервуар терміналу.

Підприємство відіграє помітну роль роботі Новоросійського транспортного вузла. "Новоросійський мазутний термінал" входить до структури найбільшого російського морського порту за обсягами перевалки та займається зберіганням та перевалкою мазуту та світлих нафтопродуктів. Його заявлена пропускна спроможність досягає приблизно 4 млн. тонн на рік.

Таким чином, нічна атака могла торкнутися об'єкта, пов'язаного з перевалкою значних обсягів нафтопродуктів. Остаточний масштаб збитків та наслідки пожежі на момент публікації залишалися невідомими.

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