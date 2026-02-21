Россия содрогалась от взрывов: что в Минобороны РФ заявили о «Фламинго»

Российское Минобороны заявило, что в ночь на 21 февраля противовоздушная оборона РФ якобы обезвредила 77 "украинских беспилотников". При этом в обороннм ведомстве страны-агрессора сознательно не упомянули об атаке ракет "Фламинго".

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Минобороны РФ сообщило, что их силы ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 77 "украинских беспилотников" над российскими регионами, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

В частности, 24 БпЛА якобы были обезврежены над территорией Краснодарского края, 13 — над оккупированным Крымом, по 9 — над Курской и Ростовской областями.

Кроме того, в МО РФ рапортовали о якобы обезвреживании дронов в Белгородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской областях и над акваторией Азовского моря.

В Минобороны РФ не упомянули об ударе по заводу по производству ракет в Удмуртии, хотя губернатор республики РФ сообщал об "атаке беспилотников". Вместе с тем в пабликах распространяли информацию, что удар был осуществлен крылатыми ракетами "Фламинго".

Речь идет о Воткинском заводе, расположенном примерно в 1400 км от границы с Украиной. По данным OSINT-источника, зафиксировано попадание в производственные цеха.

Согласно информации, обнародованной на ресурсах, связанных с военной разведкой Украины, на этом предприятии производят ракеты "Тополь", "Ярс", "Искандер-М" и "Орешник".

