Росія здригалася від вибухів: що в Міноборони РФ заявили про «Фламінго»

Російське Міноборони заявило, що в ніч проти 21 лютого протиповітряна оборона РФ нібито знешкодила 77 "українських безпілотників". При цьому в оборонному відомстві країни-агресора свідомо не згадали про атаку ракет "Фламінго".

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Міноборони РФ повідомило, що їхні сили ППО за ніч нібито перехопили та знищили 77 "українських безпілотників" над російськими регіонами, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Зокрема, 24 БПЛА нібито було знешкоджено над територією Краснодарського краю, 13 – над окупованим Кримом, по 9 – над Курською та Ростовською областями.

Крім того, в МО РФ рапортували про нібито знешкодження дронів у Білгородській, Самарській, Саратовській, Волгоградській, Воронезькій областях та над акваторією Азовського моря.

У Міноборони РФ не згадали про удар по заводу з виробництва ракет в Удмуртії, хоча губернатор республіки РФ повідомляв про "атаку безпілотників". Водночас у пабликах поширювали інформацію, що удар було здійснено крилатими ракетами "Фламінго".

Йдеться про Воткінський завод, розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За даними OSINT-джерела, зафіксовано попадання у виробничі цехи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на ресурсах, пов'язаних із військовою розвідкою України, на цьому підприємстві виробляють ракети "Тополь", "Ярс", "Іскандер-М" та "Орєшнік".

